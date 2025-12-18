المهدي سليمان يقود الزمالك في مباريات كأس عاصمة مصر

كشف الإعلامي خالد الغندور عن قيادة المهدي سليمان للزمالك في مباريات كأس عاصمة مصر.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"المهدي سليمان حارس مرمى الزمالك سيواصل تواجده رفقة الفريق في المباريات المقبلة لبطولة كأس عاصمة مصر بقرار من الجهاز للأبيض" .

وتابع:“أحمد عبد الرؤوف يرى أنه من الأفضل استمرار المهدي في التشكيل الأساسي حتى بعد عودة محمد عواد من قطر بعد انتهاء مشاركة منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب”.

وكان قد أكد الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة أن المهدي سليمان أخطأ بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك .

وقال سليمان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: المهدي سليمان أخطأ بانتقاله للزمالك لانه مش قليل سننا ولا إمكانيات

واضاف: مفيش حد في حراس الزمالك كلهم زي بعض ، والحارس الأساسي ، صبحي ثم عواد، ثم المهدي.

وتابع: المهدي سليمان لما راح الزمالك قعد بعد ما كان أساسي مع الاتحاد السكندري ولذلك خطوته بالانتقال للزمالك غير موفقة.