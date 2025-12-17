قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات رينو داستر 2026 الجديدة

رينو داستر موديل 2026
رينو داستر موديل 2026

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

 رينو داستر موديل 2026

وتوافرت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: رينو داستر موديل 2026، وتنتمي داستر لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

أبعاد رينو داستر موديل 2026

 رينو داستر موديل 2026

تأتى سيارة رينو داستر موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4343 مم، وعرض 2069 مم، وارتفاع 1661 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2657 مم .

محرك رينو داستر موديل 2026

 رينو داستر موديل 2026

تستمد سيارة رينو داستر موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ رينو داستر موديل 2026

 رينو داستر موديل 2026

تمتلك سيارة رينو داستر موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key، وبها 
Alarm/Anti-Theft System .

مواصفات رينو داستر موديل 2026

 رينو داستر موديل 2026

تحتوي سيارة رينو داستر موديل 2026 علي العديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، و AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وبها باور ستيرنج، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبوا .ب

سعر رينو داستر موديل 2026

 رينو داستر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 320 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري داستر موديل 2026 رينو داستر موديل 2026 محرك رينو داستر موديل 2026 وسائل الأمان بـ رينو داستر سعر رينو داستر موديل 2026

