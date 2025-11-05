قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد رقم 40 بمركز الزينية ويتفقد مركز خدمة المواطنين
بتقدير 5 نجوم| «التعليم العالي» تحصل على اعتماد «المنظمة الحكومية المُبتكرة» من المعهد العالمي للابتكار
مواعيد مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية
وزيرة التضامن تشارك في فعالية بعنوان فلسطين والحماية الاجتماعية
سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات الأربعاء
هل صلاة قاطع الرحم صحيحة؟.. «الإفتاء»: نعم .. ولكن ثوابها منقوص
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
موعد مباراة منتخب مصر أمام نظيره الفنزويلي بـ مونديال الناشئين والقناة الناقلة
الزمالك يؤدي تدريباته الأخيرة استعداداً لمواجهة بيراميدز غدًا في نصف نهائي السوبر
صحيفة إسرائيلية تزعم: صدع محتمل بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس
اركب إم جي 6 أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه
الجيش السوداني يحاصر مدينة بارا.. والدعم السريع تستخدم المدنيين كدروع بشرية.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: المشاركة في الانتخابات واجب وطني ورسالة وعي تعكس ثقة المصريين في قيادتهم

عبد الرحمن سرحان

وجَّه النائب محمد رزق عضو مجلس الشيوخ، دعوة مفتوحة للمواطنين بالمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مؤكدًا أن نزول المصريين إلى صناديق الاقتراع هو تعبير صادق عن انتمائهم للوطن وإيمانهم بدورهم في بناء الجمهورية الجديدة، وذلك قبل ساعات من انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025،

وقال «رزق» إن المشاركة في الانتخابات تُجسد وعي الشعب المصري وإدراكه لحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه، مشيرًا إلى أن كل صوت يُدلى به هو دعم مباشر لمسيرة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في طريقها نحو التنمية والاستقرار.

وأضاف النائب محمد رزق عضو مجلس الشيوخ أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل فرصة جديدة لترسيخ قيم الديمقراطية وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الدولة المصرية وفّرت كل الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها من خلال الإشراف الكامل للهيئة الوطنية للانتخابات، بما يعكس تطور التجربة السياسية في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأكد «رزق» أن المشاركة الواسعة من المواطنين هي رسالة قوية للعالم بأن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم السياسية، ويؤمنون بأن المستقبل لا يُبنى إلا بإرادة شعب واعٍ يشارك في صناعة القرار.

وأشار النائب محمد رزق إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع ودعم الدولة في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن الصوت الانتخابي أمانة ومسؤولية يجب أن تُمنح لمن يستحق، على أساس الكفاءة والإخلاص لا المصالح الشخصية.

ولفت إلى أن المرأة المصرية والشباب يمثلون قوة الدفع الأساسية في كل استحقاق وطني، موضحًا أن وعيهم المتنامي يعكس ثقة راسخة في القيادة السياسية وإيمانًا بقدرتهم على حماية مكتسبات الدولة.

وقال النائب محمد رزق إن المشاركة في الانتخابات ليست فقط ممارسة لحق دستوري، بل هي واجب وطني وشهادة وفاء لوطنٍ منح أبناءه الكثير، مؤكدًا أن كل مواطن يُدلي بصوته يُسهم في رسم ملامح مستقبل مصر واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.

انتخابات مجلس النواب انتخابات البرلمان اخبار البرلمان النواب

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

بطولة العالم للرماية

غداً انطلاق بطولة العالم للرماية مسدس وبندقية بمشاركة 72 دولة بالقاهرة

الأهلي والزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد إنتهاء الجولة الـ13

منتخب مصر

ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم تحت 17 عامًا

تعرف على قائمة أعضاء اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ المسرحي في دورته الـ 10

أسرار عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم

عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
سهير المرشدي ومحمد رضوان أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

