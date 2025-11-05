برلماني: المشاركة في الانتخابات واجب وطني ورسالة وعي تعكس ثقة المصريين في قيادتهم

وجَّه النائب محمد رزق عضو مجلس الشيوخ، دعوة مفتوحة للمواطنين بالمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مؤكدًا أن نزول المصريين إلى صناديق الاقتراع هو تعبير صادق عن انتمائهم للوطن وإيمانهم بدورهم في بناء الجمهورية الجديدة، وذلك قبل ساعات من انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025،

وقال «رزق» إن المشاركة في الانتخابات تُجسد وعي الشعب المصري وإدراكه لحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه، مشيرًا إلى أن كل صوت يُدلى به هو دعم مباشر لمسيرة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في طريقها نحو التنمية والاستقرار.

وأضاف النائب محمد رزق عضو مجلس الشيوخ أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل فرصة جديدة لترسيخ قيم الديمقراطية وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الدولة المصرية وفّرت كل الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها من خلال الإشراف الكامل للهيئة الوطنية للانتخابات، بما يعكس تطور التجربة السياسية في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأكد «رزق» أن المشاركة الواسعة من المواطنين هي رسالة قوية للعالم بأن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم السياسية، ويؤمنون بأن المستقبل لا يُبنى إلا بإرادة شعب واعٍ يشارك في صناعة القرار.

وأشار النائب محمد رزق إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع ودعم الدولة في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن الصوت الانتخابي أمانة ومسؤولية يجب أن تُمنح لمن يستحق، على أساس الكفاءة والإخلاص لا المصالح الشخصية.

ولفت إلى أن المرأة المصرية والشباب يمثلون قوة الدفع الأساسية في كل استحقاق وطني، موضحًا أن وعيهم المتنامي يعكس ثقة راسخة في القيادة السياسية وإيمانًا بقدرتهم على حماية مكتسبات الدولة.

وقال النائب محمد رزق إن المشاركة في الانتخابات ليست فقط ممارسة لحق دستوري، بل هي واجب وطني وشهادة وفاء لوطنٍ منح أبناءه الكثير، مؤكدًا أن كل مواطن يُدلي بصوته يُسهم في رسم ملامح مستقبل مصر واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.