اجتماعات مكثفة لأمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن استعداداً لانتخابات مجلس النواب

أعلنت أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب محمود حسين ، عن استمرار عقد اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة ،لمتابعة حشد و تصويت ابناء الجالية المصرية بالخارج ، خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة وذلك تنفيذا لتوجيهات النائب احمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام.

وأكد النائب محمود حسين ، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم ، مع أعضاء امانة أعضاء المصريين بالخارج ، عبر برنامج زووم ، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لدعم مرشحي الحزب علي المقاعد الفردية والقائمة الوطنية خلال انتخابات مجلس النواب ، التي ستنطلق بالخارج في السابع والثامن من نوفمبر الجاري،مشيرا الي أن جميع أعضاء الأمانة في مختلف دول العالم ، أعلنوا عن مشاركتهم الإيجابية في انتخابات مجلس النواب ، كي تظهر الانتخابات بصورة مشرفة تعكس قوة وعظمة الدولة المصرية

وأشار أمين أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن ، أن انتخابات مجلس النواب من الاستحقاقات الدستورية المهمة ، خاصة أن مجلس النواب يلعب دور حيوي ومهم في إعداد التشريعات والرقابة علي الحكومة ، مطالبا أبناء مصر في الخارج، بضرورة المشاركة بكثافة في تلك المهمة الوطنية ، والاستحقاق الوطني، ودعم مصر من خلال الخروج بكثافة، ليشهد العالم أن المصريين دائمًا في المواقف على قلب رجل واحد، حتى تكون الانتخابات في الخارج، كالمعتاد، القوة الدافعة المحركة لأبناء مصر في الداخل.

وأوضح النائب محمود حسين ، أن الأمين العام للحزب النائب احمد عبدالجواد حرص على متابعة كافة استعدادات أعضاء أمانة المصريين بالخارج، لانتخابات مجلس النواب ، ووجه بضرورة الالتحام مع أبناء الجاليات، والعمل علي حل مشاكلهم باعتبارهم خير سفير للدولة المصرية بالخارج لافتا إلي أن ملف المصريين بالخارج يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسة التي حرصت علي تعزيز مشاركتهم في الحياة العامة والسياسية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن ومشروعه نحو المستقبل.