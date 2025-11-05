برلماني: المشاركة في الانتخابات واجب وطني لدعم الدولة واستكمال مسيرة البناء

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية المشاركة الفاعلة من قبل المواطنين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا يجسد وعي الشعب المصري وحرصه على دعم الدولة ومؤسساتها.

وأشار فهمي في بيان له اليوم ، إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات هي رسالة دعم للدولة المصرية في مواجهة التحديات، وفرصة حقيقية لكل مواطن لأن يكون جزءًا من عملية البناء والتنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال النائب: "صوتك أمانة، وهو مسؤولية كبيرة يجب أن يحرص كل مواطن على استخدامها بحكمة لاختيار الأصلح والأكفأ، من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري في برلمان قوي قادر على التشريع والرقابة ودعم خطط الدولة التنموية".

ودعا فهمي، جميع المواطنين، خاصة فئة الشباب والمرأة، إلى النزول بكثافة والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، مشددًا على أن الانتخابات ليست مجرد إجراء، بل تعبير صادق عن الانتماء للوطن والإيمان بمستقبله.

وأضاف فهمي، أن الدولة المصرية قدمت نموذجًا مشرفًا في تنظيم الانتخابات السابقة بما يعكس نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية تعمل على توفير كل السبل لتيسير مشاركة المواطنين وضمان سير العملية في مناخ ديمقراطي آمن ومستقر.



كما شدد فهمي ، على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع خلف مؤسسات الدولة، واختيار من يمتلك الكفاءة والقدرة على خدمة المواطن وتمثيله تمثيلًا حقيقيًا داخل البرلمان، بما يسهم في استكمال مسيرة التنمية والإصلاح التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة.

واختتم النائب عمرو فهمي بيانه قائلاً:"مصر تستحق منّا جميعًا أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نشارك بإيجابية في رسم مستقبلها، فالمشاركة واجب وطني، وصوتك أمانة لا تفرّط فيها".