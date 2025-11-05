قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف هيئة الإسعاف .. التنظيم والإدارة تكشف عن 4 آلاف فرصة عمل
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من قوات الرضوان في حزب الله
محامي هدير عبدالرازق: سنطعن بالنقض على حكم حبس موكلتي.. وهنخاطب مجلس النواب
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد رقم 40 بمركز الزينية ويتفقد مركز خدمة المواطنين
بتقدير 5 نجوم| «التعليم العالي» تحصل على اعتماد «المنظمة الحكومية المُبتكرة» من المعهد العالمي للابتكار
مواعيد مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية
وزيرة التضامن تشارك في فعالية بعنوان فلسطين والحماية الاجتماعية
سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات الأربعاء
هل صلاة قاطع الرحم صحيحة؟.. «الإفتاء»: نعم .. ولكن ثوابها منقوص
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: المشاركة في الانتخابات واجب وطني لدعم الدولة واستكمال مسيرة البناء

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية المشاركة الفاعلة من قبل المواطنين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا يجسد وعي الشعب المصري وحرصه على دعم الدولة ومؤسساتها.

وأشار فهمي في بيان له اليوم ، إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات هي رسالة دعم للدولة المصرية في مواجهة التحديات، وفرصة حقيقية لكل مواطن لأن يكون جزءًا من عملية البناء والتنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال النائب: "صوتك أمانة، وهو مسؤولية كبيرة يجب أن يحرص كل مواطن على استخدامها بحكمة لاختيار الأصلح والأكفأ، من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري في برلمان قوي قادر على التشريع والرقابة ودعم خطط الدولة التنموية".

ودعا فهمي، جميع المواطنين، خاصة فئة الشباب والمرأة، إلى النزول بكثافة والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، مشددًا على أن الانتخابات ليست مجرد إجراء، بل تعبير صادق عن الانتماء للوطن والإيمان بمستقبله.

وأضاف فهمي، أن الدولة المصرية قدمت نموذجًا مشرفًا في تنظيم الانتخابات السابقة بما يعكس نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية تعمل على توفير كل السبل لتيسير مشاركة المواطنين وضمان سير العملية في مناخ ديمقراطي آمن ومستقر.


كما شدد فهمي ، على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع خلف مؤسسات الدولة، واختيار من يمتلك الكفاءة والقدرة على خدمة المواطن وتمثيله تمثيلًا حقيقيًا داخل البرلمان، بما يسهم في استكمال مسيرة التنمية والإصلاح التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة.

واختتم النائب عمرو فهمي بيانه قائلاً:"مصر تستحق منّا جميعًا أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نشارك بإيجابية في رسم مستقبلها، فالمشاركة واجب وطني، وصوتك أمانة لا تفرّط فيها".

انتخابات مجلس النواب البرلمان نواب اخبار البرلمان اخبار البرلمان المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر يستعرض منظومة جمع القمامة الجديدة

تفريغ الحاويات آليًا .. محافظ الأقصر يستعرض منظومة جمع القمامة الجديدة |صور

الفريق محمد عباس حلمي

لدعم القائمة الوطنية.. مؤتمر جماهيري غدًا لـ حماة الوطن بكفر الشيخ

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع بين السويدي للتنمية الصناعية وشركة "شين مين للزجاج

جمال الدين: المنطقة الاقتصادية تواصل جذب الاستثمارات العالمية بفضل تكامل البنية التحتية

بالصور

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون الصحية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.

‏تخفيضات جديدة.. أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2026 في مصر

أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان

تعرف على قائمة أعضاء اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ المسرحي في دورته الـ 10

مازن الغرباوي
مازن الغرباوي
مازن الغرباوي

أسرار عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم

عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.

فيديو

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد