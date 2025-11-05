قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظائف هيئة الإسعاف .. التنظيم والإدارة تكشف عن 4 آلاف فرصة عمل
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من قوات الرضوان في حزب الله
محامي هدير عبدالرازق: سنطعن بالنقض على حكم حبس موكلتي.. وهنخاطب مجلس النواب
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد رقم 40 بمركز الزينية ويتفقد مركز خدمة المواطنين
بتقدير 5 نجوم| «التعليم العالي» تحصل على اعتماد «المنظمة الحكومية المُبتكرة» من المعهد العالمي للابتكار
مواعيد مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية
وزيرة التضامن تشارك في فعالية بعنوان فلسطين والحماية الاجتماعية
سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات الأربعاء
هل صلاة قاطع الرحم صحيحة؟.. «الإفتاء»: نعم .. ولكن ثوابها منقوص
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
اقتصاد

قائمة المستقبل تكتسح انتخابات غرفة صناعة الجلود لدورة 2025/ 2029

انتخابات غرفة صناعة الجلود
انتخابات غرفة صناعة الجلود
ولاء عبد الكريم

أعلن الدكتور خالد عبد العظيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات والمدير التنفيذي للاتحاد، عن فوز قائمة المستقبل بكامل أعضائها  بمقاعد مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود في انتخابات الغرفة اليوم لدورة 2025/ 2029.

وأفاد عبد العظيم بأن عدد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ممن لهم حق الإدلاء بالصوت الانتخابي يبلغ 203 أعضاء، وبلغ عدد الحاضرين 114 عضوًا منهم 112 صوتاً صحيحا .

أسماء الفائزين

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أسماء الفائزين بمقاعد مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود الـ 12 على النحو التالي: رأفت الخياط، محمد زلط، أحمد الحسيني الألماني، هشام البوشي، كريم ملوك، جمال السمالوطي، أشرف محروس، سامح زيدان،  مصطفى علام، مصطفى صالح، مراد عبدالجواد، ماجد مكرم.

ودعا رئيس اللجنة للمجلس الذي تم انتخابه اليوم كل التوفيق في الاضطلاع بالمهام الكثيرة التي يحتاجها القطاع، مؤكداً أن القطاع أمامه مهام كثيرة وأن لديه أجندة عمل كبيرة، وأن الاتحاد بدأ بالفعل في إيجاد أماكن تليق بصناعة الجلود، مثل مجمع الأمل لصناعة الجلود.

