قائمة المستقبل تكتسح انتخابات غرفة صناعة الجلود لدورة 2025/ 2029

أعلن الدكتور خالد عبد العظيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات والمدير التنفيذي للاتحاد، عن فوز قائمة المستقبل بكامل أعضائها بمقاعد مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود في انتخابات الغرفة اليوم لدورة 2025/ 2029.

وأفاد عبد العظيم بأن عدد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ممن لهم حق الإدلاء بالصوت الانتخابي يبلغ 203 أعضاء، وبلغ عدد الحاضرين 114 عضوًا منهم 112 صوتاً صحيحا .

أسماء الفائزين

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أسماء الفائزين بمقاعد مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود الـ 12 على النحو التالي: رأفت الخياط، محمد زلط، أحمد الحسيني الألماني، هشام البوشي، كريم ملوك، جمال السمالوطي، أشرف محروس، سامح زيدان، مصطفى علام، مصطفى صالح، مراد عبدالجواد، ماجد مكرم.

ودعا رئيس اللجنة للمجلس الذي تم انتخابه اليوم كل التوفيق في الاضطلاع بالمهام الكثيرة التي يحتاجها القطاع، مؤكداً أن القطاع أمامه مهام كثيرة وأن لديه أجندة عمل كبيرة، وأن الاتحاد بدأ بالفعل في إيجاد أماكن تليق بصناعة الجلود، مثل مجمع الأمل لصناعة الجلود.