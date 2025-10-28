قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القصر من أبناء الشهداء والمصابين
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
السعودية وباكستان يتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
إسلام صادق يكشف مفاجأة بشأن مباراتي بيراميدز في الدوري
مفيش خلافات مع الوزير.. 11 تصريحا ناريا لرئيس الجبلاية حول ملف الزمالك والمنتخب
اجتماع موسع بين التضامن والصحة لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
اقتصاد

لأول مرة.. فوز 12 عضوا بالتزكية بانتخابات غرفة الدعاية والإعلام باتحاد الصناعات

ولاء عبد الكريم

عُقدت اليوم انتخابات غرفة الدعاية والإعلام والإعلان باتحاد الصناعات المصرية، وسط حضور مكثف من أعضاء الجمعية العمومية، أدى إلى اكتمال النصاب القانوني لانعقادها.

وتعد هذه الغرفة من الغرف الجديدة المنضمة للاتحاد، إذ تمثل أول دورة انتخابية لها داخل هيكل اتحاد الصناعات.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز 12 عضوًا بالتزكية، وهم:
أشرف خيري، طارق حسنين بدر، أحمد علاء الدين صادق، تسامي حسن أبو الحنين، رأفت توماس مصطفى حسن، ريهام حسين المسيري، محمد حمزة النشرتي، محمد فرغلي، عبد العاطي محمود عبد الله، هيثم طه عرفان، وياسر عبد العزيز حسان.

وأكد أشرف خيري أن الغرفة ستتبنى خلال المرحلة المقبلة استراتيجية جديدة للنهوض بقطاع الدعاية والإعلان، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تمثل ذراعًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الغرفة تستهدف ضم القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وتنظيم سوق العمل في مجالات الإعلان والإنتاج الإعلامي، بما يضمن بيئة أكثر تنافسية واستدامة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع.

في السياق ذاته، أوضح الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن غرفة الدعاية والإعلان تمثل إضافة نوعية للاتحاد، لما لهذا القطاع من تأثير واسع على حركة السوق والتسويق الصناعي، مشيرًا إلى أن فوز المرشحين بالتزكية جاء نتيجة عدم تقدم أي مرشحين على فئتي المنشآت الكبيرة أو المتوسطة، واقتصار الترشح على فئة المنشآت الصغيرة.

دعاية اعلام ترشح فئة

الأنبا إرميا يشيد بجهود فضيلة شيخ الأزهر ويثمّن كلمته في إيطاليا لترسيخ قيم السلام والأخوة الإنسانية

الأنبا إرميا يزور جامعة الأزهر ويثمن كلمة الإمام الأكبر في لقاء «إيجاد الشجاعة لتحقيق السلام» بروما

العلاقة الزوجية

عن كل سِنة خمسة من الإبل ..عطية لاشين يعلق على واقعة طبيبة نزعت أسنان زوجها لزواجه بأخرى

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر يرحب بقرار الحكومة البريطانية بتمويل حماية المساجد والمراكز الإسلامية

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

