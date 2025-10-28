لأول مرة.. فوز 12 عضوا بالتزكية بانتخابات غرفة الدعاية والإعلام باتحاد الصناعات

عُقدت اليوم انتخابات غرفة الدعاية والإعلام والإعلان باتحاد الصناعات المصرية، وسط حضور مكثف من أعضاء الجمعية العمومية، أدى إلى اكتمال النصاب القانوني لانعقادها.

وتعد هذه الغرفة من الغرف الجديدة المنضمة للاتحاد، إذ تمثل أول دورة انتخابية لها داخل هيكل اتحاد الصناعات.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز 12 عضوًا بالتزكية، وهم:

أشرف خيري، طارق حسنين بدر، أحمد علاء الدين صادق، تسامي حسن أبو الحنين، رأفت توماس مصطفى حسن، ريهام حسين المسيري، محمد حمزة النشرتي، محمد فرغلي، عبد العاطي محمود عبد الله، هيثم طه عرفان، وياسر عبد العزيز حسان.

وأكد أشرف خيري أن الغرفة ستتبنى خلال المرحلة المقبلة استراتيجية جديدة للنهوض بقطاع الدعاية والإعلان، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تمثل ذراعًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الغرفة تستهدف ضم القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وتنظيم سوق العمل في مجالات الإعلان والإنتاج الإعلامي، بما يضمن بيئة أكثر تنافسية واستدامة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع.

في السياق ذاته، أوضح الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن غرفة الدعاية والإعلان تمثل إضافة نوعية للاتحاد، لما لهذا القطاع من تأثير واسع على حركة السوق والتسويق الصناعي، مشيرًا إلى أن فوز المرشحين بالتزكية جاء نتيجة عدم تقدم أي مرشحين على فئتي المنشآت الكبيرة أو المتوسطة، واقتصار الترشح على فئة المنشآت الصغيرة.