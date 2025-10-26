قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنقرة ترحب بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب قواته من تركيا
التعليم العالي: استقبال وفد إفريقي بفرع البحر المتوسط بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
مدبولي: إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي
الكشف عن هوية الملياردير المتبرع بدفع رواتب الجيش الأميركي خلال الإغلاق الحكومي
غضب أحمر في ليفربول.. ماذا يحدث داخل فريق محمد صلاح؟
خبير يشرح أسباب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
عبد الغفار: القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوي
«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر
غزة تواجه حرب البقاء وسط تدمير شامل وانهيار الخدمات الأساسية
الفيومي: القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الغزل والنسيج الحكومي
الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي.. ويطلب عدم إيقاف جراديشار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عضو اتحاد الصناعات: تحركات الرئيس السيسي أعادت لمصر مكانتها كقوة صانعة للسلام والنمو

هارون
هارون

أكد المهندس محمود هارون، عضو اتحاد الصناعات المصرية وعضو لجنة الصناعة بالغرفة الأمريكية، أن نجاح الجهود المصرية في وقف الحرب في غزة يمثل بداية مرحلة جديدة من البناء وإعادة الإعمار في المنطقة، تقودها مصر باعتبارها قوة إقليمية فاعلة وصاحبة دور محوري في تحقيق الاستقرار والتنمية.

وأوضح في بيان له، أن تحركات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعادت لمصر مكانتها كدولة قادرة على صناعة السلام وفتح آفاق التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن عودة الاستقرار ستطلق موجة واسعة من مشروعات إعادة الإعمار تشارك فيها الكيانات الوطنية بدور رئيسي، لما تمتلكه من قدرات إنتاجية وكفاءات هندسية ومقومات صناعية متقدمة.

وأضاف أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وعلاقات سياسية متوازنة تؤهلها لتكون مركزاً محورياً لإعادة الإعمار في غزة والمنطقة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في الصناعات الوطنية وزيادة مساهمتها في الأسواق الإقليمية والدولية، مدعومة بالثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

وأشار هارون إلى أن القوة السياسية والاقتصادية باتتا وجهين لعملة واحدة في التجربة المصرية الحديثة، موضحاً أن الاستقرار السياسي والنجاح في إدارة الأزمات أعادا مصر إلى موقعها كشريك موثوق ونقطة استقرار نادرة في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 47 مليار دولار في عام 2024 وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، مقابل 10 مليارات دولار فقط في العام السابق.

وأكد أن هذا الزخم الاقتصادي، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة والافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير، يعزز تدفقات العملة الأجنبية ويدعم استقرار الجنيه، مشيراً إلى أن مصر تشهد انطلاقة جديدة قوامها الثقة والتنمية، وأن السنوات المقبلة ستشهد طفرة صناعية كبرى تضع الصناعة الوطنية في صدارة المشهد الإقليمي.

وأضاف المهندس محمود هارون أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول نحو توطين الصناعات المتقدمة ودعم التوجه الوطني لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، لافتاً إلى أن هناك توسعاً كبيراً في صناعات الزجاج والدهانات وقطاعات الألومنيوم والكلادينج وقطع غيار السيارات والطائرات، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات عالية التقنية.

وأشار إلى أن الجهود الحالية تسير في اتجاه تعزيز التكامل الصناعي بين القطاعات المختلفة من خلال إنشاء مصانع متخصصة لإنتاج الأسطمبات ومستلزمات خطوط الإنتاج، فضلاً عن التوسع في الصناعات المغذية لوسائل النقل والأتوبيسات الكهربائية ومشروعات النقل الذكي، بما يواكب رؤية الدولة للتحول الصناعي المستدام.

واختتم هارون تصريحاته بالتأكيد على أن الصناعة الوطنية تدخل مرحلة ذهبية تتكامل فيها الرؤية السياسية مع الخطط الاقتصادية والإنتاجية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك اليوم كل المقومات التي تؤهلها لتكون مركزاً للتصنيع والتصدير وإعادة الإعمار في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل.

اتحاد الصناعات الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة الصناعة صناعة السلام التعاون الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. وفاة ابن عمة «أفشة» نجم الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ترشيحاتنا

الدكتور نبيل دعبس

الدكتور نبيل دعبس رئيسا للجنة التعليم في مجلس الشيوخ

النائب أحمد دياب ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ

أحمد دياب رئيسًا للجنة الشباب بالشيوخ وسيف زاهر وهاني العتال وكيلين

مجلس الشيوخ

النائب هشام مسعد الششتاوي رئيساً للجنة الصحة بمجلس الشيوخ

بالصور

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد