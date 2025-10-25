قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
صدمة قبل لقاء إيجل البوروندي.. أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة مهاجم الأهلي
خلف الحبتور: مصر لها فضل كبير على دول الخليج العربي في بناء الأجيال
غياب 6 نجوم.. موعد قمة ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقناة الناقلة
رغم الهدنة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة
الرئيس السيسي يتابع الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير
الجيزة تتجمل وشاشات عرض لنقل الحدث في أسيوط..المحافظات تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ضربوه أمام نجلته.. الداخلية تضبط المتهمين بالتعدى على مسن السويس
بشري سارة.. موعد عودة إمام عاشور لتدريبات النادي الأهلي
العدالة الإلهية تتحقق.. نجل القذافي يعلق على سجن نيكولا ساركوزي
موعد مباراة منتخب ناشئي اليد بعد الفوز على البرازيل ببطولة العالم
طرح 1128 قطعة أرض صناعية بمساحة 6.2 مليون متر في 16 محافظة
اقتصاد

عمرو فتوح: الصناعة المصرية قوية وقادرة على المنافسة العالمية في الجودة والسعر

ولاء عبد الكريم

أكد عمرو فتوح  نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصناعة المصرية حاضرة بقوة في أكبر معرض تجاري وصناعي في العالم معرض الصين للاستيراد والتصدير " كانتون 2025" في دورته الـ138.

وأوضح "فتوح"، أن نحو 25 شركة مصرية تشارك في المرحلة الثانية من معرض الصين للاستيراد والتصدير، وتمثل فخر الصناعة الوطنية حيث تضم نحو 18 شركة متخصصة في الصناعات الهندسية و6 شركات من قطاع مواد البناء إلي جانب شركة بولي بلاست لألواح البولي كربونيت أول وأكبر مصنع في مصر والشرق الاوسط لإنتاج ألواح البولي كربونيت بديل الزجاج.

وقال : هدفنا من عرض منتجاتنا في معرض الـ"كانتون"، الترويج لقوة الصناعة المصرية، والتي تتطور وتنمو كل عام وبشكل غير مسبوق، ونحن شركات وطنية هنا من داخل أكبر منافس في العالم نؤكد أننا صناع مصريون قادرون على المنافسة في اقوى اسواق العالم من حيث الجودة والسعر.

وأشار إلى حرص شركته "بولي بلاست" ، على المشاركة السنوية في معرض الصين للاستيراد والتصدير وبالدورة الـ138 هذا العام، لترفع شعار : "صنع في مصر" ايمانا بأهمية تواجد المنتجات والصناعات الوطنية في أكبر المعارض المتخصصة في العالم، ليرى العالم قوة ومكانة الصانع والمنتج المصري داخل الصين وفي مختلف الأسواق الدولية.

وفي سياق متصل، أشاد عمرو فتوح رئيس لجنة  الصناعة والاستثمار المركزية بحزب الجيل، بإعلان السفير الصيني بالقاهرة قيام الحكومة الصينية بدراسة إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية، الأمر الذي يسهم فى زيادة وتدفق الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة وزيادة الصادرات المصرية .

هذا واستقطبت المرحلتان من الدورة الجارية لمعرض كانتون أكثر من 157 ألف مشتر أجنبي من 222 دولة ومنطقة.

واجتذبت المرحلة الثانية 145 من كبار تجار التجزئة العالميين، ما يشير إلى الثقة القوية في دور الصين كمركز تصنيع.

وتركز المرحلة الثانية من المعرض على الأدوات المنزلية والهدايا والديكورات ومواد البناء والأثاث، وتضم أكثر من 10 آلاف شركة عارضة.

وتقام الدورة الـ138 من "معرض كانتون" على ثلاث مراحل من يوم 15 أكتوبر الحالي إلى يوم 4 نوفمبر القادم، حيث ستجمع عددا قياسيا من أكثر من 32 ألف عارضا.

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

