قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
اخماد حريق معهد خدمة اجتماعية بالإسكندرية وقرار عاجل بشأن الامتحانات
شوبير يحذر لاعبى المنتخب قبل مواجهة السنغال في نصف نهائى أفريقيا
نهاية سريعة لتجربة تشابي ألونسو مع ريال مدريد.. ماذا قدم المدرب مع الملكي وماذا قال النجوم فى ليلة وداعه؟
إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027 اليوم في الرباط
حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد
عيار 21 وصل إلى 6084.. سعر الذهب بالمصنعية الآن
غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار
وزير الخارجية: مصر ماضية نحو مركز عالمي في مجال الهيدروجين الأخضر
الصحة: تقديم 1.9 مليون خدمة طبية بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 2025
شكرا لكم من القلب.. وزيرة خارجية أيرلندا: موجودة هنا بصفتي إنسانة لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

بدء المرحلة قبل النهائية لدوري النجباء بمشاركة مديريات الأوقاف

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

شهدت أكاديمية الأوقاف الدولية اليوم انطلاق منافسات الدور قبل النهائي من مسابقة دوري النجباء التي تنظمها وزارة الأوقاف، حيث يخوض المشاركون اختبارات متعددة تشمل القرآن الكريم وعلومه، والتفسير، والعقيدة، والحديث الشريف وعلومه، والفقه وأصوله، إلى جانب السيرة والتاريخ، والثقافة العامة، والسؤال الابتكاري.

وتتسم هذه المرحلة بدرجة عالية من التنافس بين نخبة من الأئمة والدعاة الذين تم اختيارهم من مختلف المديريات، في مناخ يسوده الالتزام والدقة والجدية، وذلك تحت متابعة لجنة علمية متخصصة تضم مجموعة من العلماء والمحكمين، تمهيدًا لتحديد الأسماء التي ستتأهل إلى المرحلة النهائية من المسابقة.

وتندرج مسابقة دوري النجباء ضمن خطة وزارة الأوقاف الرامية إلى رعاية العناصر المتميزة من الأئمة والدعاة، وصقل مهاراتهم العلمية والدعوية والسلوكية، وتعزيز الفهم الوسطي الصحيح للدين، بما يسهم في إعداد كوادر واعية وقادرة على القيام بدورها الديني والوطني بكفاءة ومسؤولية. 

موضوع خطبة الجمعة المقبلة 

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "جبر الخواطر"، الهدف: التوعية  بالدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج ومنها جبر الخواطر وأثره على النفس.


فما كانت رحلة الإسراءِ والمعراج حدثًا عابرًا في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي نفحةُ عنايةٍ إلهية، ورسالةُ مواساةٍ ربانية، تجلَّى فيها جبرُ الخواطر في أسمى صوره وأكمل معانيه، فقد جاء هذا التكريم العظيم بعد عناءٍ طويل، وألمٍ ثقيل، ليُعلِم القلوبَ أنَّ مع العسر جبرًا، ومع الانكسار رفعًا، ومع الصبر عطاءً لا ينقطع.

أكاديمية الأوقاف دوري النجباء مديريات الأوقاف

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

السنغال

بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

حالة الطقس اليوم

البسوا كمامة.. حالة الطقس اليوم

تنظيف الكنب

عيالك أشقيا.. طريقة تنظيف الكنب من بقع الحبر

التدخين

تحذير .. 17 نوع سرطان يصيبك بسبب التدخين

الم البطن

ألم البطن والبراز الأسود علامة على مرض خطير .. تفاصيل

وسط أجواء من الفرحة.. صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان

العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

سعر سيارة جيب رانجلر 2026 بعد خفض أسعارها

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

طريقة عمل مكرونة كريمي بالدجاج والمشروم في طاسة واحدة

طريقة عمل مكرونة كريمي بالدجاج والمشروم في طاسة واحدة
طريقة عمل مكرونة كريمي بالدجاج والمشروم في طاسة واحدة
طريقة عمل مكرونة كريمي بالدجاج والمشروم في طاسة واحدة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

