بدء المرحلة قبل النهائية لدوري النجباء بمشاركة مديريات الأوقاف

شهدت أكاديمية الأوقاف الدولية اليوم انطلاق منافسات الدور قبل النهائي من مسابقة دوري النجباء التي تنظمها وزارة الأوقاف، حيث يخوض المشاركون اختبارات متعددة تشمل القرآن الكريم وعلومه، والتفسير، والعقيدة، والحديث الشريف وعلومه، والفقه وأصوله، إلى جانب السيرة والتاريخ، والثقافة العامة، والسؤال الابتكاري.

وتتسم هذه المرحلة بدرجة عالية من التنافس بين نخبة من الأئمة والدعاة الذين تم اختيارهم من مختلف المديريات، في مناخ يسوده الالتزام والدقة والجدية، وذلك تحت متابعة لجنة علمية متخصصة تضم مجموعة من العلماء والمحكمين، تمهيدًا لتحديد الأسماء التي ستتأهل إلى المرحلة النهائية من المسابقة.

وتندرج مسابقة دوري النجباء ضمن خطة وزارة الأوقاف الرامية إلى رعاية العناصر المتميزة من الأئمة والدعاة، وصقل مهاراتهم العلمية والدعوية والسلوكية، وتعزيز الفهم الوسطي الصحيح للدين، بما يسهم في إعداد كوادر واعية وقادرة على القيام بدورها الديني والوطني بكفاءة ومسؤولية.

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "جبر الخواطر"، الهدف: التوعية بالدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج ومنها جبر الخواطر وأثره على النفس.



فما كانت رحلة الإسراءِ والمعراج حدثًا عابرًا في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي نفحةُ عنايةٍ إلهية، ورسالةُ مواساةٍ ربانية، تجلَّى فيها جبرُ الخواطر في أسمى صوره وأكمل معانيه، فقد جاء هذا التكريم العظيم بعد عناءٍ طويل، وألمٍ ثقيل، ليُعلِم القلوبَ أنَّ مع العسر جبرًا، ومع الانكسار رفعًا، ومع الصبر عطاءً لا ينقطع.