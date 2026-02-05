قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

واشنطن وموسكو يقتربان من التوصل لاتفاق بشأن معاهدة ستارت الجديدة

محمود نوفل

نقل موقع أكسيوس عن مصادره أن الولايات المتحدة وروسيا إقتربا من التوصل إلى اتفاق لمواصلة الالتزام بمعاهدة ستارت الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أن مسودة الاتفاق بشأن معاهدة ستارت لا تزال بحاجة لموافقة الرئيسين الأمريكي والروسي.

ومنذ قليل ، أكد المتحدث بإسم مؤسسة الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف أن معاهدة "نيوستارت" تنتهي صلاحيتها اليوم 5 فبراير ، مشيرا إلى أن روسيا تنظر إلى هذا الأمر بشكل سلبي وان مبادرة روسيا بشأن "نيوستارت" للإبقاء على القيود لمدة عام آخر لا تزال بلا رد.
 

وقال بيسكوف: روسيا تأسف لانتهاء معاهدة “نيوستارت” والصين لا ترغب في المشاركة في مفاوضات معاهدة "نيوستارت" إذ تعتبر ذلك غير مناسب وروسيا تحترم هذا الموقف.

وأضاف بيسكوف: روسيا ستتبنى نهجا مسؤولا وحذرا تجاه قضية الاستقرار الاستراتيجي في مجال الأسلحة النووية. وروسيا، في المقام الأول، ستسترشد بمصالحها الخاصة في قضايا الاستقرار الاستراتيجي.


وتابع : تم طرح قضية معاهدة "نيوستارت" في المحادثة بالفيديو بين الرئيسين بوتين وشي جين بينج من منظور التداعيات السلبية على النظام الدولي.

وفي سياق أخر صرح بيسكوف قائلا : التعليقات على الروايات المتعلقة باحتمالية وجود صلة بين قضية إبستين وأجهزة الاستخبارات الروسية يمكن أخذها بأي شكل من الأشكال، ولكن ليس على محمل الجد.

وبشأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي ، فقد ذكر بيسكوف ان المفاوضين الروس في أبو ظبي يقدمون تقريرا فوريا إلى بوتين حيث تستمر المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية في أبو ظبي، ومن السابق لأوانه تلخيص نتائجها.

روسيا أمريكا معاهدة ستارت الجديدة ديمتري بيسكوف الكرملين

