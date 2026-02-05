الكرملين: نحترم رغبة الصين في عدم الانضمام لمعاهدة نيوستارت

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الكرملين، قال نأسف لانتهاء معاهدة نيوستارت مع الولايات المتحدة.



وأضافت الكرملين، أننا نحترم رغبة الصين بعدم الانضمام لمعاهدة نيوستارت، وأن المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية جارية لكن من السابق لأوانه استخلاص النتائج.



وأكد المتحدث بإسم مؤسسة الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف أن معاهدة "نيوستارت" تنتهي صلاحيتها اليوم 5 فبراير ، مشيرا إلى أن روسيا تنظر إلى هذا الأمر بشكل سلبي وان مبادرة روسيا بشأن "نيوستارت" للإبقاء على القيود لمدة عام آخر لا تزال بلا رد.



وقال بيسكوف: روسيا تأسف لانتهاء معاهدة “نيوستارت” والصين لا ترغب في المشاركة في مفاوضات معاهدة "نيوستارت" إذ تعتبر ذلك غير مناسب وروسيا تحترم هذا الموقف.

وأضاف بيسكوف: روسيا ستتبنى نهجا مسؤولا وحذرا تجاه قضية الاستقرار الاستراتيجي في مجال الأسلحة النووية. وروسيا، في المقام الأول، ستسترشد بمصالحها الخاصة في قضايا الاستقرار الاستراتيجي.