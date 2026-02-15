تدريب متخصص لصيادلة بني سويف حول أدوية الصرع وسلامة الدواء | تفاصيل

في إطار جهود تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالمستوى العلمي لمقدمي الرعاية الطبية، نظمت مديرية الصحة ببني سويف برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في مجال الصيدلة الإكلينيكية وسلامة الدواء، وذلك تحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جميعه، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتورة إيمان صفوت، مدير إدارة الصيدلة.

تناول محورًا علميًا حول أدوية علاج الصرع “التقليدية والحديثة” ، من حيث الاستخدامات العلاجية، وأبرز الآثار الجانبية، والاحتياطات الواجب مراعاتها، والتداخلات الدوائية، بما يعزز الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية.

كما شمل البرنامج تدريبًا مخصصًا لصيادلة الرعاية الأولية ومنسقي السلامة الدوائية بالوحدات الصحية، حيث تم استعراض أنواع الأخطاء الدوائية، ودور منسق صيدلي الرعاية، ومصادر المعلومات الدوائية، إلى جانب التعريف بمفهوم اليقظة الدوائية وآليات الإبلاغ عن الآثار العكسية.

ويأتي هذا التدريب ضمن خطة فريق الصيدلة الإكلينيكية لتعزيز البرامج التدريبية ورفع كفاءة الصيادلة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقام بتنفيذ البرنامج التدريبي مفتشو الصيدلة الإكلينيكية: د. نورهان شعبان حميد د. ناردين عصام فخري د. غادة خالد إبراهيم