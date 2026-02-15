قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأييد ترامب يتراجع إلى 36%.. غضب شعبي في مينيسوتا بسبب سياسات الهجرة
إيران تتهم نانسي بيلوسي بدعوة «الإرهاب الاقتصادي» ضد المدنيين
حملة ترامب للترحيل الجماعي.. ارتفاع حاد في حالات احتجاز الأطفال المهاجرين
سعر الذهب اليوم الأحد 15-2-2026
يسرا تكشف أسرار علاقتها بوالدتها .. وهذه جوانب شخصية لم تُعرف من قبل
لأول مرة في مصر.. «الداخلية» تطلق منصة للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية| سامي عبدالراضي يكشف التفاصيل
بعد أزمة «البيضتين»| بشير التابعي لـ إبراهيم سعيد: حقك عليا أنا أسف.. أنت أخويا الصغير
مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-2-2026 .. والقنوات الناقلة
بشير التابعي: مجلس الزمالك ياخد (صفر من عشرة) .. اعرف الأسباب
ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب
ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟
«الغندور»: الشناوي ومروان عثمان الأقرب لتشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي .. لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تدريب متخصص لصيادلة بني سويف حول أدوية الصرع وسلامة الدواء | تفاصيل

صحة بني سويف
صحة بني سويف

في إطار جهود تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالمستوى العلمي لمقدمي الرعاية الطبية، نظمت مديرية الصحة ببني سويف برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في مجال الصيدلة الإكلينيكية وسلامة الدواء، وذلك تحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جميعه، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتورة إيمان صفوت، مدير إدارة الصيدلة.

تناول محورًا علميًا حول أدوية علاج الصرع “التقليدية والحديثة” ، من حيث الاستخدامات العلاجية، وأبرز الآثار الجانبية، والاحتياطات الواجب مراعاتها، والتداخلات الدوائية، بما يعزز الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية.

كما شمل البرنامج تدريبًا مخصصًا لصيادلة الرعاية الأولية ومنسقي السلامة الدوائية بالوحدات الصحية، حيث تم استعراض أنواع الأخطاء الدوائية، ودور منسق صيدلي الرعاية، ومصادر المعلومات الدوائية، إلى جانب التعريف بمفهوم اليقظة الدوائية وآليات الإبلاغ عن الآثار العكسية.

ويأتي هذا التدريب ضمن خطة فريق الصيدلة الإكلينيكية لتعزيز البرامج التدريبية ورفع كفاءة الصيادلة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقام بتنفيذ البرنامج التدريبي مفتشو الصيدلة الإكلينيكية: د. نورهان شعبان حميد د. ناردين عصام فخري  د. غادة خالد إبراهيم

بني سويف صحة بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

القبض على طفل حاول بيع منتجات للسائحين بالبحر الأحمر دون مضايقتهم

تسليم طفل لأسرته لمحاولته بيع إكسسوارات للسائحين بالغردقة بشكل إلحاحي

ترشيحاتنا

صحة بني سويف

تدريب متخصص لصيادلة بني سويف حول أدوية الصرع وسلامة الدواء | تفاصيل

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

اليوم .. جامعة أسيوط تفتتح معرض «أهلاً رمضان» لدعم مُنتسبيها استعدادًا للشهر الكريم

رئيس حي الزهور: حملة مكثفة لإزالة الاشغالات والتعديات بمختلف المناطق والشوارع

رئيس حي الزهور: حملة مُكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف مناطق وشوارع بورسعيد | شاهد

بالصور

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

فيديو

ياسر جلال

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد