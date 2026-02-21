وجّه الاستاذ الدكتور شرف صالح رئيس جامعة بورسعيد بتنظيم حفل إفطار رمضاني وجولة ترفيهية بمدينة بورسعيد، إلى جانب تنظيم رحلة سياحية ثقافية كبرى إلى أبرز معالم القاهرة التاريخية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب.



جاء ذلك في إطار حرص قيادة جامعة بورسعيد برئاسة الأستاذ الدكتور شريف صالح، رئيس الجامعة، على رعاية ودعم أبنائها من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، وتعزيز أواصر الترابط الاجتماعي والاندماج الثقافي بينهم

رئيس جامعة بورسعيد يوجّه بتنظيم إفطار رمضاني ورحلات ثقافية للطلاب الوافدين والمتميزين

أُقيمت الفعاليات تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف صالح، رئيس الجامعة، وبإشراف الأستاذ المساعد الدكتور أحمد بيومي، المشرف على قطاع رعاية الطلاب، في إطار خطة الجامعة لتوفير تجربة تعليمية واجتماعية متكاملة للطلاب الوافدين، ودعم الطلاب المتميزين في مختلف الأنشطة الطلابية.

وتضمن برنامج الإفطار الرمضاني جولة حرة في مدينة بورسعيد، شملت زيارة حديقة فريال التاريخية، حيث استمتع الطلاب بالأجواء الرمضانية المميزة، وتعرّفوا على القيمة التاريخية للحديقة التي شهدت احتفالات افتتاح قناة السويس، بما يعكس عراقة المدينة ومكانتها الوطنية.



وفي السياق ذاته، نظمت الجامعة رحلة سياحية ترفيهية وتثقيفية كبرى تحت شعار "جامعة بورسعيد بين أحضان الثقافة"، استهدفت الطلاب الوافدين والطلاب المتميزين، تأكيدًا على دور الجامعة في دمج طلابها داخل المجتمع المصري وتعريفهم بعراقة الحضارة المصرية.

وشمل برنامج الزيارة جولة موسعة داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث اطّلع الطلاب على تسلسل الحقب التاريخية لمصر عبر العصور المختلفة، ثم توجهوا إلى منطقة القاهرة المعز، حيث بدأت الجولة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بما يضمه من آثار إسلامية فريدة، وصولًا إلى شارع الحسين، في أجواء تراثية عكست عبق التاريخ وروح الحضارة المصرية.



ومن جانبه، صرّح الأستاذ الدكتور أحمد بيومي بأن هذه الفعاليات تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تكريم الطلاب المتميزين، ودعم الطلاب الوافدين، وتهيئة مناخ جامعي داعم يعزز الانتماء ويثري التجربة التعليمية والثقافية.



و أعرب الطلاب المشاركون عن بالغ سعادتهم بهذه المبادرات، مشيدين بحسن التنظيم وبالمحتوى الثقافي الثري الذي أسهم في تعميق معرفتهم بتاريخ مصر وحضارتها.

كما وجهوا الشكر للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة وفريق الاشراف أ.م.د احمد بيومى على حرصهم على متابعة احوالهم ورعايتهم على مدار الساعة معربين عن سعادتهم وفخرهم بالدراسة في جامعة بورسعيد والتي توفر لهم كافة الإمكانات للنجاح والتفوق



وأكد الأستاذ الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة أن جامعة بورسعيد لا تقتصر رسالتها على تقديم تعليم أكاديمي متميز فحسب، بل تمتد لتشمل بناء شخصية الطالب وصقل وعيه الثقافي وتعزيز انتمائه، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالطلاب الوافدين والمتميزين يعكس إيمان الجامعة بدورهم كسفراء لمصر في بلدانهم.



وأضاف رئيس جامعة بورسعيد"نحرص في جامعة بورسعيد على أن يشعر كل طالب، مصريًا كان أو وافدًا، بأنه جزء أصيل من أسرة جامعية واحدة، تجمعها قيم الاحترام والتنوع والتكامل. وسنواصل دعمنا لكافة الأنشطة التي تعزز الاندماج الثقافي، إيمانًا منا بأن الجامعة منارة علم وبناء حضاري وإنساني."