تعليم بورسعيد يشهد أكبر حركة لتغيير مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية

شهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد في إطار خطة تطوير منظومة العمل وضخ دماء جديدة بالقيادات التعليمية، أكبر حركة تغيرات لمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، فى سابقة لم تحدث منذ سنوات.

وأصدر محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أكبر حركة تغييرات بمديرية التربية والتعليم، والتي شملت عدداً من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، إلى جانب عدد من قرارات الندب بالمواقع القيادية.

وجاءت الحركة على النحو التالي:

* تعيين الدكتور هشام الجعبري مديراً لإدارة بورفؤاد التعليمية.

* الأستاذ محمد بدوي مديراً لإدارة جنوب التعليمية.

*الأستاذ أحمد تاج الدين مديراً لإدارة الزهور التعليمية.

* الأستاذ ناصر صالح مديراً لإدارة بحر البقر التعليمية.

* الدكتورة سوزان البغدادي مديراً لإدارة شرق التعليمية.

* استمرار الدكتورة أميرة عبد اللطيف مديراً لإدارة شمال التعليمية.

كما شملت الحركة تعيين عدد من وكلاء الإدارات:

* الأستاذة نورهان موسى وكيلاً لإدارة بورفؤاد.

* الأستاذة وفاء حريز وكيلاً لإدارة جنوب.

* الأستاذة ولاء سيف الدين وكيلاً لإدارة شرق.

* الأستاذة هبة عبد المجيد وكيلاً لإدارة بحر البقر.

* الأستاذة أمل مسعد وكيلاً لإدارة شمال.

في السياق ذاته، تضمنت القرارات ما يلي:

ندب الأستاذة عبير درويش للتعليم العام.

ندب الأستاذة حنان محمد للتعليم العام.

ندب الدكتورة فاطمة هجرس لإدارة اللامركزية.

تكليف الأستاذ أحمد الشربيني موجهاً عاماً للغة العربية.

ندب الأستاذ أشرف شتوي لإدارة التعليم الصناعي بالمركزية.

تعيين الأستاذة لمياء الجهيني مديراً للتعليم الخاص والمدارس الرسمية للغات.

وتأتي هذه الحركة في إطار إعادة هيكلة العمل الإداري وتعزيز كفاءة الأداء داخل الإدارات التعليمية، بما يخدم العملية التعليمية ويحقق الصالح العام.

وأكد وكيل وزارة تعليم بورسعيد أن الفترة المقبلة ستشهد عمليات متابعة دقيقة لجميع القيادات التعليمية فى مواقع العمل المختلفة لدعم المتميزين وإقصاء من يعيق تطوير المنظومة التعليمية وفق رؤية الوزارة وتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.