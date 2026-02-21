مصرع شاب فى بورسعيد بطعنة نافذة في القلب

لقي شاب يُدعى كريم محمد أحمد، يبلغ من العمر 30 عامًا، مصرعه إثر إصابته بطعنة نافذة في القلب، وذلك بمنطقة سوق العصر بمحافظة بورسعيد، حيث سقط غارقًا في دمائه عقب الاعتداء عليه.



تم نقل الشاب إلى مستشفى التأمين الصحي الشامل في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته الخطيرة.



وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط الجاني.

و تباشر الجهات المعنية التحقيق للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.