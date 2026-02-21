رئيس مدينة بورفؤاد : انطلاق خطة تطوير شاملة لمتخللات "أم العربي" بمساكن العبور

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم السبت، عن بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف متخللات "أم العربي" بمساكن العبور، بالتنسيق مع جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين قاطني المنطقة، وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري تماشيا مع ما تشهده المحافظة من تنمية غير مسبوقة.

رافقه خلالها المهندسة رانيا منير مديرة الإدارة الهندسية، والمهندسة مها ابراهيم وكيل الإدارة الهندسية، والمهندسة ريهام نجيب مديرة إدارة المشروعات، والمهندس وليد البوهي بإدارة الطرق، ومهندسي الشركة المنفذة لأعمال التطوير.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء ابراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد بتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية بمدينة بورفؤاد ، لتحقيق السيولة والإنسيابية فى حركة المواطنين والسيارات و لمواكبة أعمال التنمية بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض رئيس مدينة بورفؤاد ميدانياً على الخطوات التنفيذية خلال أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي وضعها بناء على رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تهدف لضرورة استكمال خطط التنمية بالمدينة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ماتم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية أشاد بها الجميع علي مستوي الدولة، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لاستكمال خطط التنمية على أرض مدينة بورفؤاد.





الدكتور إسلام بهنساوي : نستهدف توفير بيئة حضارية تليق بأهالي بورفؤاد

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد بأن مخطط التطوير يتضمن توسعة بعض الطرق وتخصيص أماكن لانتظار السيارات، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، إلى جانب تنفيذ أعمال “لاند سكيب” راقية، وتدعيم شبكة صفايات الأمطار، وإنشاء شبكة صرف صحي بداية من نوازل العقارات مروراً بغرف التفتيش وصولاً للمطابق العمومية بما يتماشى مع المخطط العام للتطوير، لضمان الاستخدام الأمثل للمساحات والحفاظ على الهوية البصرية للمدينة، كما تتواصل أعمال رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات ومسارات المشاة، ورفع المخلفات بشكل دوري لتيسير الحركة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه الدكتور إسلام بهنساوي بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من اعمال التطوير في اقرب وقت وفقا للجداول الزمنية المحددة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مدينة بورفؤاد، أن اللواء / إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد يولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات تطوير البنية التحتية داخل مدينة بورفؤاد، مع التركيز على رفع كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى تحسين الشكل الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين ويدعم خطط التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

ووجه الدكتور إسلام بهنساوي الشكر والتقدير للواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير واللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات، مثمنا جهود التعاون المشتركة والتي ساهمت في إحداث الكثير من المشروعات التنموية ، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لاستكمال خطط التنمية على أرض مدينة بورفؤاد.

واختتم رئيس مدينة بورفؤاد تصريحاته بالتأكيد على أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ خطط تطوير المناطق غير المخططة ورفع كفاءة المساكن الشعبية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير بيئة حضارية وآمنة تليق بأهالي بورفؤاد.