التصنيع الأصفر بضواحي بورسعيد يدخل بؤرة أهتمام التنفيذيين .. إزالة 100 طن مخلفات | شاهد

دخلت منطقة التصنيع الأصفر بحى الضواحى فى محافظة بورسعيد دائرة أهتمام الاجهزة التنفيذية بالمحافظة عقب جولة تفقدية للواء إبراهيم ابوليمون محافظ بورسعيد الجديد بالمنطقة

وشهدت الجولة العديد من القرارات من محافظ بورسعيد بينها سرعة رفع مخلفات الردش وتراكم القمامة التى بلغت عشرات الاطنان مع رفع كفاءة المنطقة

وفى تحرك عاجل وسريع بناء على تعليمات المحافظ قاد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد يعاونه فوزى الوالي رئيس حى الضواحي حملة مكبرة لرفع اكوام الردش و القمامة

رفع 100 طن مخلفات بتصنيف بورسعيد الأصفر

وتابع محافظ بورسعيد عبر كاميرات الشبكة الوطنية عمليات رفع المخلفات خلال الأعمال على ارض الواقع

واسفرت أعمال رفع مخلفات اليوم الأول عن رفع تراكمات 100 طن من منطقة التصنيع الأصفر وسط حالة استحسان من أهالي المنطقة الذي غابت منطقتهم عن اعين الاجهزة التنفيذية على مدار سنوات