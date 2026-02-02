قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
محافظات

محافظ الدقهلية: الاستمرار في رفع الإشغالات من الشوارع والميادين والأرصفة

جوله لمحافظ الدقهلية
جوله لمحافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد محافظ الدقهلية عددا من شوارع وميادين حي غرب المنصورة، لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع المحافظ مستوى النظافة العامة، وحالة الشوارع والأرصفة، وانتظام الحركة المرورية، مؤكدًا أن الجولات الميدانية تمثل أداة أساسية لرصد المشكلات على أرض الواقع والتعامل معها بشكل فوري، بما يحقق راحة المواطنين ويحسن مستوى الخدمات اليومية، وذلك بحضور  محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة.

وأكد المحافظ، خلال الجولة، على ضرورة الاستمرار في رفع كافة الإشغالات من الشوارع والميادين وعلى الأرصفة، وعدم السماح بعودتها مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على أهمية تكثيف أعمال منظومة النظافة ورفع أي تجمعات أولًا بأول، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة المنصورة.

وأكد المحافظ في ختام جولته أن المتابعة الميدانية ستتواصل بكافة شوارع وميادين مدينة المنصورة، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم ومقترحاتهم يأتي في مقدمة أولويات العمل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا أبناء المحافظة.

