محافظ الدقهلية: الاستمرار في رفع الإشغالات من الشوارع والميادين والأرصفة

تفقد محافظ الدقهلية عددا من شوارع وميادين حي غرب المنصورة، لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع المحافظ مستوى النظافة العامة، وحالة الشوارع والأرصفة، وانتظام الحركة المرورية، مؤكدًا أن الجولات الميدانية تمثل أداة أساسية لرصد المشكلات على أرض الواقع والتعامل معها بشكل فوري، بما يحقق راحة المواطنين ويحسن مستوى الخدمات اليومية، وذلك بحضور محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة.

وأكد المحافظ، خلال الجولة، على ضرورة الاستمرار في رفع كافة الإشغالات من الشوارع والميادين وعلى الأرصفة، وعدم السماح بعودتها مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على أهمية تكثيف أعمال منظومة النظافة ورفع أي تجمعات أولًا بأول، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة المنصورة.

وأكد المحافظ في ختام جولته أن المتابعة الميدانية ستتواصل بكافة شوارع وميادين مدينة المنصورة، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم ومقترحاتهم يأتي في مقدمة أولويات العمل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا أبناء المحافظة.