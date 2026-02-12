وزير العمل حسن رداد يوجّه رسالة شكر لمحمد جبران

تقدم حسن رداد وزير العمل، بخالص الشكر إلى محمد جبران وزير العمل السابق، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مسيرته المقبلة،على ما قدمه من جهد خلال فترة توليه المسؤولية، في خدمة قضايا العمل.

وأكد الوزير حسن رداد، في تصريح صحفي عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يوم الأربعاء، وزيرًا للعمل، شكره لكل ما بُذله الوزير السابق من جهود خلال المرحلة الماضية، مشددًا على أن البناء على ما تحقق واستكمال مسيرة التطوير يمثل مسؤولية وطنية مشتركة لخدمة العامل المصري ودعم مسار التنمية الشاملة في الدولة المصرية.