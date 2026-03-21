قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم الاحتفال بعيد الأم في الإسلام .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إيران: بيع كامل كميات النفط العالقة في البحر
الجيش الإسرائيلي: ضربنا منشأة استراتيجية لتطوير مكونات الأسلحة النووية في طهران
الجيش الملكي ينتظر الفائز من مباراة الهلال ونهضة بركان في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
3 نعـ.وش ورا بعض.. أهالي المنوفية يودعون أب وأبناءه ضحايا تسريب الغاز
العملات الأجنبية تستقر في ثاني أيام العيد.. الدولار بـ52.29 جنيهًا واليورو 60.34 جنيًها
عضو مجلس النواب البحريني: زيارات الرئيس السيسي للخليج “صك الأمان”
الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
بيراميدز يودع دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة 2-1 أمام الجيش الملكي
بعد التقلبات الأخيرة.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الأحد ودرجات الحرارة
نورهان خفاجي تكتب: ربحت "الجزيرة" وخسرت "العراق".. الأجواء لا تعترف إلا بالمرونة
خلال إجازة العيد.. تعهد حكومي لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية وعقوبات رادعة للمخالفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خطيب ملك أحمد زاهر.. من هو شريف عمرو الليثي؟

ملك احمد زاهر وشريف عمرو الليثي
ملك احمد زاهر وشريف عمرو الليثي
أحمد إبراهيم

إحتفلت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر بخطبتها على السيناريست شريف عمرو الليثي، نجل الإعلامي عمرو الليثي، وذلك خلال حفل عائلي بسيط اقتصر على حضور الأسرتين وعدد محدود من الأصدقاء المقربين، بعيدًا عن الأضواء وصخب السوشيال ميديا.

وجاء الارتباط بعد قصة حب نشأت مؤخرًا بين الثنائي، لتتوج بخطوة رسمية  تعكس طبيعة علاقتهما القائمة على التفاهم والدعم المتبادل، ليبدأن ما فصلًا جديدًا في حياتهما.

من هو شريف عمرو الليثي؟

ينتمي شريف الليثي إلى جيل جديد من صناع السينما، اختار أن يشق طريقه من بوابة التأليف والكتابة السينمائية. ورغم ظهوره الإعلامي المحدود، استطاع أن يلفت الأنظار كمؤلف واعد يسعى لترك بصمة خاصة في عالم السينما.

بدأ أولى تجاربه كسيناريست من خلال فيلم زوجة رجل مش مهم، الذي يضم نخبة من النجوم من بينهم ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني، ومن إخراج معتز التوني، ليشكل العمل انطلاقته الفعلية في مجال الكتابة السينمائية.

كما يتعاون حاليًا مع الفنان أحمد فهمي في فيلم جديد من تأليفه يحمل عنوان الفيل على الدرفيل، تشارك في بطولته أسماء جلال، ومن المنتظر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي.

نشاط فني مستمر

وعلى الصعيد الفني، تواصل ملك أحمد زاهر حضورها اللافت، إذ شاركت مؤخرًا في احتفالية «فني وافتخر» لتكريم أوائل طلاب التعليم الفني للعام الدراسي 2024-2025، بحضور السيدة انتصار السيسي، التي أعربت عن اعتزازها بالشباب المصري، مؤكدة أن التفوق والاجتهاد هما الطريق نحو مستقبل أفضل.

بهذه الخطوة، تجمع ملك بين تألقها الفني واستقرارها العاطفي، في مرحلة جديدة تتمنى لها الجماهير دوام السعادة والنجاح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

الأرصاد

الدولار

مباراة الأهلي ضد الترجي

العاصفة الترابية تشتد| أغلق النوافذ وارتدِ الكمامة.. نصائح عاجلة لتجنب المخاطر الصحية

وليد صلاح الدين

حالة الطقس

ترشيحاتنا

واتساب

احتفال جوجل بعيد الأم

رام 1500 باك كانتري موديل 2026

بالصور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

فوائد تناول الترمس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

أحمد عاطف آدم

أبوبكر المطعني

د. أمل منصور

ياسر إبراهيم عبيدو

المزيد