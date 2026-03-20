وننسى اللي كان الحلقة الأخيرة.. زواج ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي

طرحت منصة شاهد الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل وننسى اللي كان، من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك قبل عرضها تليفزيونيًا بعدة ساعات .

وشهدت الحلقة عددًا من الأحداث، أبرزها فوز كريم فهمي ببطولة الملاكمة وزواجه من ياسمين عبد العزيز ، والتي ابتعدت عن الفن بعد الزواج ، فيما تم الصلح بينها وبين شيرين رضا.

أما محمد لطفي فقد تم القبض عليه، فيما شارك محمود عمرو ياسين شقيق كريم فهمي في مشروع خاص.

مسلسل وننسى اللي كان من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش مسلسل وننسى اللي كان كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، مطروحًا تساؤلات حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه للحفاظ على مكانته في القمة.