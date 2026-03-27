كامل العدد.. محمد صلاح العزب يحتفل بالإقبال على سفاح التجمع

احتفل الكاتب والمخرج محمد صلاح العزب، بالإقبال على فيلم «سفاح التجمع»، بعد عودته الفيلم لدور العرض السينمائية.

ونشر العزب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “حفلة 1 صباحًا كامل العدد.. سفاح التجمع.. اللهم لك الحمد والشكر”.

وأعلن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية قرار اللجنة العليا المشكلة بقرار من وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان ذكي، بشأن التظلم المقدم من المنتج أحمد السبكي على وقف عرض فيلم "اعترافات سفاح التجمع".

وأوضح الجهاز فى بيان رسمي، أن اللجنة انتهت إلى الموافقة على استئناف عرض الفيلم، بعد استجابة الجهة المنتجة لكافة الملاحظات الرقابية، وتنفيذ التعديلات المطلوبة بحذف المشاهد محل الاعتراض من نسخة العرض.



كما تقرر رفع التصنيف العمري للفيلم ليصبح +18، بما يتناسب مع طبيعة المحتوى بعد التعديلات.



وبذلك، عاد الفيلم للعرض العام ابتداءً من أمس الخميس.