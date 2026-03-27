فن وثقافة

أحمد مالك لـ صدى البلد: إيجي بست تجربة شبابية متكامل

النجم أحمد مالك
أوركيد سامي

كشف أحمد مالك، عن كواليس مشاركته وتجربته في فيلمه الجديد، مؤكدًا أن حماسه للعمل بدأ منذ اللحظة الأولى التي عُرض عليه فيها المشروع، لما يحمله من طابع مختلف وقريب من جيل الشباب.


وأوضح مالك لـ صدى البلد، أن أبرز ما يميز الفيلم هو كونه تجربة شبابية متكاملة، حيث يجتمع فريق العمل من نفس الجيل، وهو ما انعكس بشكل واضح على روح الفيلم، ليعبر عن صوت الشباب وقضاياهم بصورة واقعية. 

وأضاف أنه يشعر بأن العمل يشبههم في جوانب كثيرة، بينما يختلف عنهم في جوانب أخرى، وهو ما يمنحه طابعًا مميزًا.


وتحدث عن طبيعة قصة الفيلم، مشيرًا إلى أنها مستوحاة من أحداث حقيقية تتعلق بموقع "إيجي بست"، الذي كان من أبرز منصات مشاهدة المحتوى عبر الإنترنت، إلا أن الفيلم لا يقدم القصة بشكل توثيقي مباشر، بل يعتمد على مزيج من الواقع والخيال في إطار درامي.


وأكد مالك أن أي عمل فني ناجح لا يقوم على مجهود فردي.  


كما تطرق إلى اختلاف الأزمنة وتأثيرها على الأجيال، موضحًا أن لكل فترة مميزاتها، حيث يتمتع جيل "الأتاري" بسمات خاصة، وكذلك جيل السوشيال ميديا الذي يمتلك بدوره مزايا وعيوبًا فرضتها طبيعة العصر والتطور التكنولوجي.

فيلم "إيجي بست" مستوحى من أحداث حقيقية تروي قصة مؤسسي موقع إيجي بست، أحد أشهر مواقع قرصنة الأفلام في العالم العربي.

يأخذ الفيلم الجمهور في رحلة عميقة داخل عالم القرصنة الرقمية، متتبعاً قصة صديقين منذ الطفولة في حي المرج بالقاهرة.

يقودهما شغفهما بالسينما إلى إنشاء الموقع الذي يحقق نجاحاً هائلاً، لكنه يغير حياتهما بشكل جذري ويطرح تساؤلات حول الأخلاقيات والتحديات القانونية في العصر الرقمي.

