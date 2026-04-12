ريهام سعيد توجّه رسالة في عيد ميلادها : راضية عن نيتي اللي كانت دايماً كويسة.. ودخلت في معارك مش بتاعتي

احتفلت الإعلامية ريهام سعيد بيوم عيد ميلادها الواحد و خمسين، بطريقتها الخاصة و شاركت صورة نادرة لها من زفافها ،حيث وجهت رسالة عبر حسابها علي مواقع التواصل.

وكتبت ريهام عبر حسابها علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:" ١٩٩٢. ساعات الواحد بيحس ان عمره ضاع و السنين جريت لكن الحقيقة المهم ضاع في ايه . الشهر ده أنا 51 سنة راضية الحمد لله علي مسيرتي وعلي كل اللي قدمته و علي كل الخير الي ربنا كتب ليه اني أشارك فيه . راضيه عن نيتي اللي كانت دايما كويسة حبي للخير للي حواليه . دخلت في معارك مش بتاعتي عشان أدافع عن الحق مع ان محدش بيقف جنبي و مش ندمانة".

واضافت: "قابلت ناس وحشه كتير اوي اوي و حقيره و لسه بقابل . ناس ناكره للجميل و خاينه لكن ربنا بيعوض الواحد دايما بدعوه حلوه من مريض او ابتسامه صادقه من طفل بالدنيا كلها . حواليه كم شخص معدودين بيقولوا ان لسه الدنيا بخير الحمد لله ".



وتابعت ريهام ؛"بس لازم اتأسف لشخص ياما قصرت في حقه فكرت في الناس كلها إلا هي . ريهام سعيد أنا اسفه . اسفه اني اخدت قرارات غلط كتير عشان كنت لواحدي و خايفه كنت لواحدي اوي و اسفه اني محافظتش علي صحتك و ارهقتك في الشغل" .

واكملت :"اسفه اني أتهاونت في كرامتك كتير من اجل التسامح و عشان الدنيا تمشي . اسفه انك مريتي بظروف كتير اوي وجعتك و عطلتك و كعبلنك و معرفتيش تحققي كل أحلامك . اسفه اني مانجحتش اني انتصر علي اي حد حاربك او شوه صورتك بالباطل في وقت من الأوقات" .

واكدت :"صحيح كنتي دايما قويه و بتاخذي الضربه و تقومي اقوي او تمثلي انك اقوي . ساعات بحس انك تستحقي مكانه و مكان اكبر من الي انتي فيه بكتير عشان انتي تعيتي و تعيني اوي كمان من غير اي دعم من اي حد و لا اي إمكانيات بس هاقول للك حاجه ، لسه في وقت" .

وختمت ريهام رسالتها :"حتي لو بالوقت الواحد بيفقد حاجات كتير كانت تعتير إمكانيات منها الشباب لكن لسه في وقت حققي و اكبري و اسعدي كل الناس علي اد ما تقدري و حققي حلمك الي لسه ماحفقتهوش انتي عارفه هو ايه . مفيش مستحيل . طول ما انتي مجتهده ربنا هايديكي علي اد سعيك . السته ال ٥١ هاتكون مختلفه تماما نص قرن عدوا بس الواحد مايعرفش يمكن سنه واخده كمان تعوض ال ٥١ سنه . باذن الله . كل سنه و انا طيبه ".