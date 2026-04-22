اتصالات النواب توصي برقمنة مكاتب البريد وتزويد جميع المكاتب بـ ATM

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي رئيس اللجنه ، بضرورة الاهتمام بزيادة رقمنة مكاتب البريد لتقديم كافة الخدمات للمواطنين ، مع التاكيد علي عقد اجتماع تنسيقي بين هيئة البريد والشركة المصرية للاتصالات وحصر المكاتب التي لم يصلها باقي الخدمات الرقمية في المحافظات وتوصيل خدمات الألياف الضوئية للتيسير علي المواطنين .

وأشاد النائب أحمد بدوي خلال اجتماع اللجنه اليوم ، بحضور داليا الباز رئيس الهيئة القومية للبريد ، بالجهود التي تبذلها الهيئة القومية للبريد، مؤكدًا أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية في دعم منظومة الخدمات الحكومية وتعزيز الشمول المالي مثمناً التطور الملحوظ الذي يشهده البريد المصري والدي يعكس نجاح خطط التحديث والتطوير، خاصة في ظل التوسع في الخدمات الرقمية.

وشدد بدوي علي ضرورة حصر مكاتب البريد التي لم يصلها ماكينات الصراف الالي والتآكيد علي تزويد جميع المكاتب بماكينات ATM.

وأكدت داليا الباز رئيس البريد المصري أن الهيئة القومية للبريد تمثل كيانًا وطنيًا راسخًا يقوم بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.

وأوضحت الباز، أن الهيئة تمتلك خططًا استثمارية طموحة تستهدف تطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات، بما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية وتحقيق الاستدامة المالية.

وأضافت الباز، أن البريد المصري يتمتع بمحفظة عملاء كبيرة ومتنوعة، تعكس ثقة المواطنين في خدماته، مشيرة إلى أن الهيئة تتبنى استراتيجية متكاملة تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، بما يضمن تقديم خدمات حديثة ومتطورة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التطورات التكنولوجية.