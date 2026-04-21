فتح باب التسجيل في الدفعة الثانية لمبادرة الرواد الرقميون Digilians

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية عن فتح باب التسجيل في الدفعة الثانية للمبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون" التي تهدف الى توفير تدريب متخصص للشباب من سن 18 إلى 32 عامًا من مختلف التخصصات الأكاديمية والعملية ومن كافة محافظات الجمهورية في عدد من التخصصات التكنولوجية الأكثر طلبا في سوق العمل المحلي والعالمي، وفي مقدمتها :الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، والفنون الرقمية وذلك من خلال مجموعة من البرامج الأكاديمية والمهنية التى تتيح الحصول على دبلومات او ماجستير مهنى بالشراكة مع كبرى الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية وكذلك الشركات المتخصصة فى تنمية المهارات الشخصية واللغوية والجامعات المرموقة.

وتوفر المبادرة ثلاثة برامج أكاديمية ومهنية ويختار المتدرب من بينها عند التسجيل؛ وتشمل برنامج الدبلوم المكثف ( 4 أشهر)، وبرنامج الدبلوم المتخصص (9 أشهر)، وبرنامج الماجستير المهنى (12 شهر) .

ويتم تنفيذ برنامج الماجستير المهني بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية وهى جامعة كوينز بكندا والتي تشغل المركز 191 عالميا، وجامعة سانز ماليزيا، بماليزيا والتي تشغل المركز 134 عالميا، حيث يجمع برنامج الماجستير المهني بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي في تخصصات تقنية متقدمة. ويحصل الدارسون على شهادات معتمدة دوليًا.

كما يتم تنفيذ برنامج الدبلوم المتخصص بالشراكة مع المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكلية الفنية العسكرية. ويتميز البرنامج بنظام تعلم مرن يجمع بين التعلم المباشر والتدريب الإلكتروني، مما يتيح للمشاركين تطوير مهاراتهم وفقًا لظروفهم مع الحصول على شهادات رسمية تعزز من قدراتهم التنافسية في سوق العمل.

كذلك يتم تنفيذ الدبلوم المكثف بالشراكة مع شركاء الصناعة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات العملية والمعرفة المتخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، من خلال منهج تدريبي مكثف ومتكامل يجمع بين التطبيق العملي والتعلم التفاعلي والمشاريع التطبيقية ويوفر فرص ربط المتدربين بسوق العمل عبر شراكات مع كبرى الشركات، ويحصل الدارسون على شهادات معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية بالإضافة إلى الشهادات الدولية المتخصصة لتعزز فرص التوظيف لدي المتدربين .

هذا وتقدم المبادرة منظومة تدريبية متكاملة تمزج بين التدريب التقني، وتنمية المهارات الشخصية، إلى جانب تدريب اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تدريب عملي بالتعاون مع أكثر من 30 شركة من كبرى الشركات العالمية.

وتعتمد المبادرة على نظام الإقامة والإعاشة الكاملة للمستفيدين بمقرات الأكاديمية العسكرية المصرية (الكيان العسكري بالعاصمة الإدارية - الكلية الحربية بمصر الجديدة). وتتميز المبادرة أيضا بتأهيل الشباب بدنيا من خلال برامج وأنشطة رياضية خلال فترة التدريب.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة الرواد الرقميون تم إطلاقها في عام 2025 تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبارها إحدى المبادرات الوطنية الرائدة الهادفة إلى إعداد وتأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل الرقمي. بما يسهم في دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد ركائز الاقتصاد الوطني. وتعكس المبادرة التزام الدولة بالاستثمار في رأس المال البشري، وحرصها على إعداد جيل جديد من الكفاءات الرقمية القادرة على قيادة المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي .

وتتميز المبادرة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والدقة والشفافية في جميع مراحلها، بدءًا من إجراءات القبول وصولًا إلى تنفيذ البرامج التدريبية، بما يضمن تكافؤ الفرص، ويعزّز المصداقية، ويُسفر عن إعداد كوادر مؤهلة تمتلك قدرات تنافسية حقيقية تُسهم بفاعلية في تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

هذا ويستمر التسجيل في الدفعة الثانية للمبادرة حتى منتصف مايو المقبل.

للتعرف على المزيد من التفاصيل عن المبادرة والتسجيل يُرجى زيارة الموقع الإلكترونى للمبادرة:-

https://www.digilians.gov.eg/login