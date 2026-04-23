أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

تراجعت أسعار الذهب في مصر ، أمس الأربعاء بقيمة تتراوح بين 30 إلى 40 جنيها في الجرام الواحد.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 23 أبريل 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء أعيرة الذهب في مصر اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7975جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو7920 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6980 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6930 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5985 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5940جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4665 جنيها.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4620 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55.840 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55.440 ألف جنيه

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 248115 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 246340 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 52.49 جنيه مقابل 52.01 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4739 دولارا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.