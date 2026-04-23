الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

مشغولات ذهبية
علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب في مصر ، أمس الأربعاء بقيمة تتراوح بين 30 إلى 40 جنيها في الجرام الواحد.

ويرصد موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب وتحركاته في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 23 أبريل 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء أعيرة الذهب في مصر اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7975جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو7920 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6980 جنيهًا.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6930 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5985 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5940جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4665 جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4620 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55.840 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55.440 ألف جنيه

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 248115 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 246340 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 52.49 جنيه مقابل 52.01 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4739 دولارا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

مواعيد المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

الهلال السعودي

الهلال يواجه الخلود في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

موعد التوقيت الصيفي في مصر 2026

بعد إعلان مجلس الوزراء.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

أزمة جديدة تضرب مطرب مهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

ترشيحاتنا

الزمالك وبيراميدز

أضا: بعد انفراد الماتش.. اختيار الغازي حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز

سلة الزمالك

محمد طارق: لاعبو فريق سلة الزمالك كانوا رجالة رغم الظروف الصعبة

الزمالك وبيراميدز

الغندور: القلق من الشناوي سبب الاستعانة بـ 3 حكام فيديو في مباراة الزمالك وبيراميدز

بالصور

زوجة كريم فهمي تتألق بإطلالة ملفتة.. ما سر جمالها؟

زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة
زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة
زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة

بـ 117 ألف.. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود

بـ 117 الف جنيها .. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود
بـ 117 الف جنيها .. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود
بـ 117 الف جنيها .. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقته فى إسبانيا

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقة فى إسبانيا
بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقة فى إسبانيا
بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقة فى إسبانيا

ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع أمريكا

ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع امريكا
ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع امريكا
ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع امريكا

فيديو

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد