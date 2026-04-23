تراجع أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 يسجل 6980 جنيهًا بمستهل تعاملات الخميس

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية استقرارًا اليوم، الخميس، تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات أمس، الأربعاء، بقيمة تراوحت بين 30 و40 جنيهًا للجرام، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمستهلكين لتحركات المعدن الأصفر، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المصرية، نحو 6980 جنيهًا للبيع و6930 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى قيمة بين الأعيرة، نحو 7975 جنيهًا للبيع و7920 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5985 جنيهًا للبيع و5940 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4665 جنيهًا للبيع و4620 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر بيع الجنيه الذهب إلى 55.840 ألف جنيه وسعر الشراء إلى 55.440 ألف جنيه.



وعلى مستوى الأسواق العالمية، بلغ سعر أوقية الذهب نحو 248115 جنيهًا للبيع و246340 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الدولار في سوق الصاغة 52.49 جنيه مقابل 52.01 جنيه السعر الرسمي، بينما تُقدر الأونصة عالميًا بنحو 4739 دولارًا، وسط استمرار تأثير أسعار الفائدة العالمية، وأسعار النفط، وحجم العرض والطلب على حركة المعدن النفيس.



