احذر إيقاف "بطاقة التموين".. 10 أسباب تحرمك من الدعم وكيف تتصرف في دقائق؟

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال عمل تنقية دورية لكشوف المستفيدين. ولذلك يتفاجأ البعض بأن بطاقاتهم التموينية قد توقفت فجأة، إما بسبب عدم تحديث البيانات أو لخروجهم من منظومة التموين.

10 أسباب تؤدي لإيقاف البطاقة فوراً، وطرق تفادي ذلك

وتتنوع أسباب إيقاف بطاقة التموين بين مؤشرات مالية، أو إهمال البيانات، أو مخالفة القانون، وهي كالتالي:

عدم الاستهلاك: التوقف عن صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية. الدخل المرتفع: تقاضي رب الأسرة راتباً شهرياً يتجاوز 9600 جنيه (أو 10 آلاف جنيه في بعض الحالات التأمينية). السيارات الحديثة: امتلاك سيارة موديل 2018 فأحدث. الحيازات الزراعية: امتلاك أراضي زراعية تبلغ 10 أفدنة فأكثر. مصاريف المدارس: سداد مصاريف مدرسية للأبناء تزيد عن 20 ألف جنيه سنوياً. سرقة التيار الكهربائي: صدور حكم نهائي أو محضر رسمي يثبت تورط صاحب البطاقة في سرقة الكهرباء. الوفاة: وجود أفراد متوفين على البطاقة لم يتم حذفهم من قبل ذويهم. السفر للخارج: سفر أحد أفراد الأسرة المقيدين لفترة طويلة دون إخطار مكتب التموين لإسقاطه مؤقتاً. تزوير البيانات: إدخال بيانات غير دقيقة أو تسجيل أفراد لا تربطهم صلة قرابة فعلية بالأسرة. إهمال التحديث: عدم تحديث بيانات البطاقة عبر منصة “مصر الرقمية".



تحديث البيانات

وعملية تحديث البيانات تتم عن طريق المنصة الإلكترونية مصر الرقمية، ويقوم بهذه العملية صاحب بطاقة التموين، وتهدف للتأكد من أن الرقم القومي المربوط بالبطاقة ساري وصحيح، ويتم التحديث إلكترونياً وبشكل رسمي عبر منصة “مصر الرقمية”، وهي الجهة المعتمدة لتجنب الزحام في مكاتب التموين.

الأوراق المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

إيصال الكهرباء للوحدة السكنية.

وثيقة الزواج.

بطاقة الرقم القومي للأبناء أو شهادة الميلاد.

مؤهلات الأبناء.

بطاقة الرقم القومي للمقيمين بخلاف الأبناء والزوجات.

مؤهلات المقيمين.

رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة في حالة إضافة فردٍ ذي إعاقة.

المؤهل الدراسي لرب الاسرة.

بيانات المركبات الخاصة إن وجدت.رقم البطاقة التموينية.

وفي حالات التظلم، يتم تقديم “مفردات مرتب” أو “شهادة حيازة زراعية” لإثبات عدم تجاوز الحد المانع.

أما بالنسبة لتفعيل بطاقة التموين فهو لا يتطلب أي مستندات، بينما يشترط عند تحديث البيانات أن تكون المعلومات المدخلة مطابقة تمامًا لبيانات بطاقة الرقم القومي، مع ضرورة تصحيح أي خطأ لدى الجهات المختصة قبل تسجيل البيانات على المنصة، حيث أن وجود أي خطأ قد يؤدي إلى رفض الطلب.

تجنب الإيقاف المفاجئ

تؤكد وزارة التموين أن الدقة في البيانات هي الأساس؛ لذا يجب على كل مواطن مراجعة بياناته بشكل دوري عبر المنصة الرسمية، والتأكد من حذف المسافرين أو المتوفين فوراً، حيث أن اكتشاف هذه الحالات من خلال الرقابة الإدارية قد يؤدي لإيقاف البطاقة بالكامل وحرمان الأسرة من الدعم وليس فقط الفرد المخالف.