مها الصغير تحتفل بعيد ميلاد نجلها ياسين السقا

سارة عبد الله

احتفلت الإعلامية مها الصغير، بعيد ميلاد نجلها ياسين أحمد السقا.

وكتبت مها الصغير عبر حسابها على انستجرام: “لا تقلل أبدا من قيمتك أو قوتك أو قدرتك.... ثق بنفسك دائما كما أؤمن بك... أنت ابنى، وأفضل أصدقائى وكل ما لدى”.

وتابعت: “أحبك أكثر من الحياة، أنت قلبى وروحى مجتمعتين... فى عيد ميلادك أتمنى لك الصحة والسعادة والنجاح... أسعد عيد ميلاد يا حبيبي”.

وفتح النجم أحمد السقا قلبه للحديث عن أسرته وحياته الخاصة، متطرقًا إلى علاقته بأبنائه وطبيعة العلاقة الحالية مع زوجته السابقة الإعلامية مها الصغير، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة بمناسبة رأس السنة.

الأخلاق والتسامح

وأكد السقا أن أبناءه يتمتعون بالأخلاق والتسامح، مشيرًا إلى أنه تزوج في سن صغيرة، ما جعله قريبًا منهم نفسيًا وإنسانيًا؛ وقال إن نجله ياسين ورث عنه حب الفن والخيال ودرس الإخراج، بينما تتميز ابنته نادية بالهدوء وتشبه والدته، في حين يميل حمزة إلى ممارسة الرياضة.

 الأزمة الأخيرة مع زوجته

وعن الأزمة الأخيرة مع زوجته السابقة، أوضح السقا أن أبناءه يعيشون معه وأنهم بعيدون تمامًا عن أي مشكلات، مؤكدًا أن الأمور تم احتواؤها بهدوء واحترام؛ مضيفا أن ابنته تقضي وقتها بينه وبين والدتها، وأن الأولوية دائمًا لاستقرار الأبناء وحمايتهم.

