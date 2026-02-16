قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء يراجع مع رؤساء شركات التوزيع خطة العمل وتأمين التغذية في رمضان
الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم ويعقد معهم اجتماعًا
الدكتور حسام الدين عبدالفتاح.. أستاذ هندسة التحكم في القوى الكهربائية محافظا للقليوبية
القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

القوات المسلحة
القوات المسلحة
محمد إبراهيم

بعث الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1447هــ.

وجاء فيها: “الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهانى مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعطاء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ، داعياً الله العلى القدير أن يعيده على سيادتكم والشعب المصرى العظيم بكل الخير واليمن والبركات”.

كما يسعدنى أن أنقل لسيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة بهذا الشهر الكريم الذى تتجلى فيه أعظم صور الترابط والإصطفاف لرفعة أمتنا المصرية، مؤكدين تمسكهم بالقيم والمبادئ السامية لهذا الشهر المبارك، مدركين حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، لتظل قواتنا المسلحة قوية قادرة على حماية أمن مصر القومي والذود عن مقدرات ومقدسات شعبها العظيم.

وفقكم الله ورعاكم وأيدكم إلى ما فيه الخير لمصر وأهلها، وكل عام وسيادتكم بخير .

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة .

وأصدر الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1447هــ.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.

القوات المسلحة شهر رمضان الفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع

