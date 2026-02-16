تموين أسيوط تحرر 268 محضرًا للمخابز والأسواق خلال حملات مكثفة

حررت مديرية تموين أسيوط عدد 268 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة شنتها على المخابز البلدية والأسواق بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار تشديد الرقابة التموينية وضبط الأسواق.

أكد خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن الحملات استهدفت المرور والتفتيش على المخابز البلدية والسياحية والأفرنجية، والمحلات التجارية، والأسواق، والمخازن، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع «جمعيتي»، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية وحماية حقوق المواطنين.

أوضح أن الحملات نفذت بالتنسيق مع مباحث التموين، برئاسة محمد رشوان الزيدي رئيس مباحث التموين، وبمشاركة أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة.

أسفرت الحملات، في مجال الأسواق، عن ضبط محطة وقود بمركز أبنوب لتجميعها 6995 لتر سولار بدون وجه حق، وتحرير 4 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وضبط أسطوانة بوتاجاز صغيرة مستخدمة في غير الغرض المخصص لها، إلى جانب تحرير محاضر للتصرف في 25 شيكارة دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم.

وفي مجال المخابز، تم تحرير 253 محضرًا للمخابز البلدية، تنوعت بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية أو ميزان، والتوقف الجزئي، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.



أكدت مديرية تموين أسيوط استمرار الحملات اليومية بكافة مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لضبط المنظومة التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.