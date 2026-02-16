قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار السجائر اليوم في مصر 16 فبراير 2026 بعد الزيادة الجديدة
غارتان في 12 ساعة.. هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان يسفر عن مقتل شخصين
الأربعاء ولا الخميس.. موعد أول شهر رمضان المبارك 2026 .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إخلاء سبيل 35 متهما من جماهير الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
الزمالك يفاجئ معتمد جمال بعد الفوز على كايزر تشيفز.. قرار جديد بشأن المدرب الأجنبي
محافظات

تموين أسيوط تحرر 268 محضرًا للمخابز والأسواق خلال حملات مكثفة

إيهاب عمر

حررت مديرية تموين أسيوط عدد 268 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة شنتها على المخابز البلدية والأسواق بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار تشديد الرقابة التموينية وضبط الأسواق.

أكد خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن الحملات استهدفت المرور والتفتيش على المخابز البلدية والسياحية والأفرنجية، والمحلات التجارية، والأسواق، والمخازن، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع «جمعيتي»، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية وحماية حقوق المواطنين.

أوضح أن الحملات نفذت بالتنسيق مع مباحث التموين، برئاسة محمد رشوان الزيدي رئيس مباحث التموين، وبمشاركة أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة.

أسفرت الحملات، في مجال الأسواق، عن ضبط محطة وقود بمركز أبنوب لتجميعها 6995 لتر سولار بدون وجه حق، وتحرير 4 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وضبط أسطوانة بوتاجاز صغيرة مستخدمة في غير الغرض المخصص لها، إلى جانب تحرير محاضر للتصرف في 25 شيكارة دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم.

وفي مجال المخابز، تم تحرير 253 محضرًا للمخابز البلدية، تنوعت بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية أو ميزان، والتوقف الجزئي، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.


أكدت مديرية تموين أسيوط استمرار الحملات اليومية بكافة مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لضبط المنظومة التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
رانج روفر
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
