الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لامين يامال بين الاحتراف والدين.. ماذا ينتظر نجم برشلونة في رمضان بعد إصراره على الصيام؟

لامين يامال
لامين يامال

يواجه نجم برشلونة الشاب لامين يامال تحديا صعبا هذا الموسم مع حلول شهر رمضان المبارك حيث يتزامن الصيام مع أربع مباريات مهمة في الدوري الإسباني "لا ليجا" قبل أذان المغرب بالتوقيت المحلي لكتالونيا الأمر الذي يضع اللاعب أمام اختبار حقيقي للقدرة على موازنة متطلبات الصيام مع الجهد البدني العالي خلال المباريات.

لامين يامال الذي سيحتفل بعيد ميلاده التاسع عشر في يوليو المقبل أصبح الركيزة الأساسية في تشكيلة المدرب الألماني هانز فليك ويعتمد عليه الفريق في تقديم الأداء الهجومي وتحقيق النتائج الإيجابية في الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

الموسم الماضي أثبت اللاعب قدرته على التكيف مع الصيام والمجهود المباريات المكثف لكن التحدي هذا العام سيكون أكبر بسبب توقيت المباريات في فترة بعد الظهر حيث سيخوضها صائمًا بدون طعام أو ماء طوال التسعين دقيقة مما يتطلب قوة تحمل عالية وتركيزا مستمرًا للحفاظ على مستواه الفني.

صحيفة سبورت الكتالونية أكدت أن مباريات برشلونة في شهري فبراير ومارس ستقام غالبا قبل غروب الشمس بين الساعة الرابعة والربع وحتى السادسة مساء تقريبًا وهو ما يعني أن يامال سيخوض مباريات شاقة ستحتاج إلى إدارة دقيقة لمستوى طاقته البدنية حيث شدد هانز فليك على أنه لن يتهاون في مطالبة اللاعب بتقديم أفضل أداء ممكن رغم انخفاض مخزون الطاقة بسبب الصيام مع ضرورة الالتزام بفترة الإحماء المكثفة قبل كل مباراة.

أولويات برشلونة في رمضان

الخبر الجيد للفريق الكتالوني هو أن مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ستقام في الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي وهي المباراة التي ستتيح لامال تناول وجبة إفطار كاملة واستعادة لياقته قبل مواجهة حاسمة بعد تأخر الفريق في مباراة الذهاب برباعية دون رد.

أما أول اختبار للاعب الشاب في رمضان فسيكون غدا الأحد عندما يلتقي برشلونة نظيره ليفانتي في مباراة صعبة تتطلب الجهد البدني الكبير رغم اقتراب توقيت الإفطار ثم يواجه الفريق يوم السبت التالي فياريال قبل غروب الشمس حيث سيخوض يامال ثاني مباراة من مباريات الصيام.

في الأيام التالية سيخوض برشلونة مباراة مصيرية أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا بعد الإفطار تليها مواجهة خارج ملعبه أمام أتلتيك بلباو يوم الأحد الثامن من مارس وأخيرا مواجهة مهمة أمام إشبيلية في منتصف مارس بعد الإفطار أيضا وهو ما يجعل إدارة لياقة اللاعب ونظامه الغذائي أمرا محوريا.

برنامج غذائي خاص 

لضمان الحفاظ على مستوى يامال وضع النادي برنامجا غذائيا متوازنا يشمل وجبات منتظمة بين الإفطار والسحور مع التركيز على الترطيب وتجنب الإفراط في الطعام أو تناول الوجبات الدسمة التي قد تؤثر على النوم والاستشفاء. كما يبتعد اللاعب عن الأطعمة التي قد تضر بالأداء البدني لضمان تقديم أفضل مستويات الأداء.

برشلونة سبق أن طبق برامج مشابهة مع لاعبين آخرين خلال رمضان مثل فرانك كيسيه وعثمان ديمبلي وأنسو فاتي لضمان استمرارية الأداء الفني ورفع مستوى الجاهزية البدنية ويستمر الجهاز الطبي في متابعة سلوكيات يامال الغذائية وتنفيذ البرنامج بدقة على مدار أربعة أسابيع لضمان عدم تأثر مستواه الفني في المباريات الحاسمة.

ضغط المباريات وتأثير الصيام

الأيام المقبلة ستكون حاسمة ليس فقط للاعب الشاب بل للفريق بأكمله حيث يواجه برشلونة ضغط المباريات الحاسمة في الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ما يجعل الالتزام بالبرنامج الغذائي والمتابعة الدقيقة للحالة البدنية والنفسية لليامال أمرًا أساسيًا لضمان النجاح.

هانز فليك سيضطلع بدور محوري في توزيع الجهد على اللاعب واختيار التشكيلة الأنسب لكل مباراة مع الأخذ في الاعتبار مستوى الطاقة المتبقي بعد الصيام لضمان تقديم أفضل أداء ممكن خاصة في المباريات الصعبة قبل غروب الشمس.

متابعة الجماهير

جماهير برشلونة والإعلام الإسباني يراقبون مستوى يامال عن كثب حيث أصبح رمزا للقدرة على الموازنة بين الالتزام الديني والاحتراف الرياضي وهو مثال يحتذى به للشباب في كيفية الجمع بين القيم الشخصية ومتطلبات المنافسة على أعلى مستوى.

يتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة أداء مميزا لليامال إذا تمكن من الالتزام الصارم بالبرنامج الغذائي والتعليمات الطبية مع استمرار دعمه من الجهاز الفني والطبي للنادي لتأكيد قدرته على تقديم الإضافة الهجومية للفريق خلال مرحلة حاسمة من الموسم.

لامين يامال برشلونة شهر رمضان المبارك الدوري الإسباني هانز فليك كأس ملك إسبانيا

