فليك: يامال اللاعب الصائم الوحيد في رمضان ولدينا خطة خاصة له في برشلونة

كشف المدير الفني لنادي برشلونة، هانز فليك، عن طريقة تعامل الفريق مع اللاعبين المسلمين خلال شهر رمضان لضمان عدم تأثر أدائهم بالصيام.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريق ليفانتي في الدوري الإسباني، أوضح فليك: "لدينا خطة خاصة للاعبين الذين يصومون رمضان، وعلى حد علمي، لامين يامال هو الوحيد الذي يتبع هذه الخطة".

وأضاف: "نتابع جميع اللاعبين، ونحدد مواعيد تناول الطعام والتدريبات وفق ما يحتاجه كل لاعب، مع الحرص على دعمهم بشكل كامل".

وأشار فليك إلى أهمية التواصل بين الجهاز الفني واللاعبين قائلاً: "كنا صريحين ومنفتحين في النقاش، وأخذ كل لاعب مسؤولية قراراته، وهذا جزء من ثقافة الفريق".

وفي شأن آخر، أكد فليك أن بيدري قد يشارك لبضع دقائق أمام ليفانتي بعد أن استأنف تدريباته مع المجموعة، موضحاً أنه "لاعب مهم جدًا للفريق وقد يكون أحد قادة مستقبل النادي".

ويحتل برشلونة حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بينما يأتي ليفانتي في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 18 نقطة.