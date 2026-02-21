قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا وتفوز بجائزة دولية
أخبار التوك شو: لو أطفالك بتصوم في رمضان.. نصائح للحفاظ على صحتهم.. ومفاجأة بشأن حالة الطقس اليوم
برلماني: الدراما الوطنية شريك أساسي في معركة بناء الوعي وتعزيز الاستقرار
مشروع قانون فى النواب لضبط تحليل المخدرات في الوظائف العامة
رياضة

فليك: يامال اللاعب الصائم الوحيد في رمضان ولدينا خطة خاصة له في برشلونة

يامال
يامال
إسراء أشرف

كشف المدير الفني لنادي برشلونة، هانز فليك، عن طريقة تعامل الفريق مع اللاعبين المسلمين خلال شهر رمضان لضمان عدم تأثر أدائهم بالصيام.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريق ليفانتي في الدوري الإسباني، أوضح فليك: "لدينا خطة خاصة للاعبين الذين يصومون رمضان، وعلى حد علمي، لامين يامال هو الوحيد الذي يتبع هذه الخطة".

وأضاف: "نتابع جميع اللاعبين، ونحدد مواعيد تناول الطعام والتدريبات وفق ما يحتاجه كل لاعب، مع الحرص على دعمهم بشكل كامل".

وأشار فليك إلى أهمية التواصل بين الجهاز الفني واللاعبين قائلاً: "كنا صريحين ومنفتحين في النقاش، وأخذ كل لاعب مسؤولية قراراته، وهذا جزء من ثقافة الفريق".

وفي شأن آخر، أكد فليك أن بيدري قد يشارك لبضع دقائق أمام ليفانتي بعد أن استأنف تدريباته مع المجموعة، موضحاً أنه "لاعب مهم جدًا للفريق وقد يكون أحد قادة مستقبل النادي".

ويحتل برشلونة حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بينما يأتي ليفانتي في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

برشلونة هانز فليك لامين يامال يامال فليك

