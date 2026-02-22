قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سماع الشهود في محاكمة 116 متهمًا بخلية داعش التجمع .. اليوم
روسيا والصين وإيران: الحل السياسي هو السبيل الوحيد لأزمة الملف النووي الإيراني
تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام اليوم في الدوري الإنجليزي
أحمد موسى: تصريحات سفير أمريكا بإسرائيل عن الشرق الأوسط عكس خطة ترامب للسلام.. وعلقة موت من غادة عبد الرازق لرامز جلال| أخبار التوك شو
سعر عيار 21 اليوم 22-2-2026
النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf .. ترقبوها عبر هذا الرابط
اليوم .. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ
سمية درويش تفتح النار على فنانين الحلق والجونيلا: «ده بيجر للفن داهية»
أبرز مباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 .. والقنوات الناقلة
مُحاكمة عصابة فتيات أوكرانيات بتهمة «تصنيع وتصدير المخدرات بأكتوبر» .. بعد قليل
هاتفيًا.. جروسي وعراقجي يناقشان تطورات المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن
«أحبها وأحترم موهبتها».. سمية درويش: الأصوات النادرة مثل شيرين مصدر إلهام لكل فنانة|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يستضيف ليفانتي في صراع صدارة الليجا

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

يخوض فريق برشلونة مواجهة مهمة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، حيث يستقبل نظيره ليفانتي على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”.

ويدخل الفريق الكتالوني اللقاء تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك بشعار لا بديل عن الفوز، من أجل استعادة صدارة جدول الترتيب واستغلال تعثر الغريم التقليدي في الجولة نفسها.

فرصة ذهبية بعد سقوط ريال مدريد

تأتي أهمية المباراة بعد خسارة ريال مدريد أمام أوساسونا بنتيجة 2-1 مساء السبت، ليتجمد رصيده عند 60 نقطة في صدارة الترتيب. هذه النتيجة منحت برشلونة فرصة ذهبية للانقضاض على القمة، إذ يمتلك الفريق 58 نقطة في المركز الثاني، ما يعني أن الفوز سيرفعه إلى الصدارة بفارق نقطة واحدة.

وتسعى كتيبة فليك لمواصلة الضغط في سباق اللقب، خاصة مع دخول الموسم مراحله الحاسمة، حيث يصبح فقدان أي نقطة مكلفًا في ظل المنافسة الشرسة على البطولة.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 58 نقطة، ويطمح لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية أمام جماهيره. في المقابل، يعاني ليفانتي هذا الموسم، إذ يتذيل جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في صراع الهروب من الهبوط.

ورغم الفوارق الفنية والتاريخية بين الفريقين، فإن مباريات الليجا كثيرًا ما تشهد مفاجآت، وهو ما يدفع برشلونة للتعامل بتركيز شديد وحسم مبكر لتفادي أي تعقيدات.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة برشلونة وليفانتي في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.
وتُنقل المواجهة عبر قناة beIN Sports HD2، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في المنطقة

برشلونة اخبار الرياضة الدورى الاسبانى كورة عالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

محمد فاروق

محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا

البطل المصري

"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص

ترشيحاتنا

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار

نشاط مكثف لوزارة الاستثمار خلال الأسبوع الثالث من فبراير .. تفاصيل

الضرائب

الضرائب تخفض ندواتها التثقيفية لـ 20 لقاء أسبوعيا .. تفاصيل

سبائك ذهبية

أسعار سبائك الذهب في مصر مساء اليوم 21-2-2026

بالصور

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد