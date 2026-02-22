برشلونة يستضيف ليفانتي في صراع صدارة الليجا

يخوض فريق برشلونة مواجهة مهمة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، حيث يستقبل نظيره ليفانتي على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”.

ويدخل الفريق الكتالوني اللقاء تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك بشعار لا بديل عن الفوز، من أجل استعادة صدارة جدول الترتيب واستغلال تعثر الغريم التقليدي في الجولة نفسها.

فرصة ذهبية بعد سقوط ريال مدريد

تأتي أهمية المباراة بعد خسارة ريال مدريد أمام أوساسونا بنتيجة 2-1 مساء السبت، ليتجمد رصيده عند 60 نقطة في صدارة الترتيب. هذه النتيجة منحت برشلونة فرصة ذهبية للانقضاض على القمة، إذ يمتلك الفريق 58 نقطة في المركز الثاني، ما يعني أن الفوز سيرفعه إلى الصدارة بفارق نقطة واحدة.

وتسعى كتيبة فليك لمواصلة الضغط في سباق اللقب، خاصة مع دخول الموسم مراحله الحاسمة، حيث يصبح فقدان أي نقطة مكلفًا في ظل المنافسة الشرسة على البطولة.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 58 نقطة، ويطمح لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية أمام جماهيره. في المقابل، يعاني ليفانتي هذا الموسم، إذ يتذيل جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في صراع الهروب من الهبوط.

ورغم الفوارق الفنية والتاريخية بين الفريقين، فإن مباريات الليجا كثيرًا ما تشهد مفاجآت، وهو ما يدفع برشلونة للتعامل بتركيز شديد وحسم مبكر لتفادي أي تعقيدات.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة برشلونة وليفانتي في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

وتُنقل المواجهة عبر قناة beIN Sports HD2، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في المنطقة