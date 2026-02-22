قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات الميراث تدفع شخصًا للتعدي على نجل شقيقه بالغربية
كريم سامي مغاوري يتعرض لوعكة صحية للمرة الثامنة
اعترض على طريقة جلوسها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة داخل المترو
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
فتاوى| هل يجوز تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة؟.. هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن زوجتى التي تعمل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تركب عربيه ايه مستعملة بـ 400 ألف جنيه

تركب عربيه ايه مستعملة بـ 400 ألف جنيه
تركب عربيه ايه مستعملة بـ 400 ألف جنيه
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فيات جراند بونتو، وسيتروين دى اس 3، ورينو سانديرو ، و شيري تيجو، بيجو 307 .

فيات جراند بونتو موديل 2010

فيات جراند بونتو موديل 2010

تحصل سيارة فيات جراند بونتو موديل 2010 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 189 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

تباع سيارة فيات جراند بونتو موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 340 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سيتروين دى اس 3 موديل 2013

سيتروين دى اس 3 موديل 2013

تستمد سيارة سيتروين دى اس 3 موديل 2013 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 260 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة سيتروين دى اس 3 موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 395 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو سانديرو موديل 2014

تنقل قوة سيارة رينو سانديرو موديل 2014 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 125 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو سانديرو موديل 2014

يبلغ سعر سيارة رينو سانديرو موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 345 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيري تيجو موديل 2009

تمكنت سيارة شيري تيجو موديل 2009 من قطع مسافة 750 ألف/كم، وبها محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيري تيجو موديل 2009

تأتى سيارة شيري تيجو موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بيجو 307 موديل 2004

تباع سيارة بيجو 307 موديل 2004 باللون الفضي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 383 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بيجو 307 موديل 2004

تتوافر سيارة بيجو 307 موديل 2004 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 330 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة فيات جراند بونتو سيتروين دى اس 3 موديل 2013 رينو سانديرو موديل 2014 سانديرو موديل 2014 بونتو موديل 2010 دى اس 3 موديل 2013

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

المتهمين

والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

ترشيحاتنا

النائب أحمد حافظ

برلماني يطالب بإحكام الرقابة على الأسواق والتوسع في معارض أهلاً رمضان لضمان استقرار الأسعار

ن المستشار محمد مجدي صالح

محمد صالح: تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل تجاوز خطير يمس سيادة الدول

محمود حجازي

بعد واقعة محمود حجازي.. تفاصيل عقوبات الضرب بنص القانون

بالصور

منها الشاي والقهوة.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في السحور

مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور

أفضل مصادر البروتين في السحور

افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد