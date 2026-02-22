تركب عربيه ايه مستعملة بـ 400 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فيات جراند بونتو، وسيتروين دى اس 3، ورينو سانديرو ، و شيري تيجو، بيجو 307 .

فيات جراند بونتو موديل 2010

فيات جراند بونتو موديل 2010

تحصل سيارة فيات جراند بونتو موديل 2010 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 189 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

تباع سيارة فيات جراند بونتو موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 340 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سيتروين دى اس 3 موديل 2013

سيتروين دى اس 3 موديل 2013

تستمد سيارة سيتروين دى اس 3 موديل 2013 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 260 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة سيتروين دى اس 3 موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 395 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو سانديرو موديل 2014

تنقل قوة سيارة رينو سانديرو موديل 2014 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 125 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو سانديرو موديل 2014

يبلغ سعر سيارة رينو سانديرو موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 345 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيري تيجو موديل 2009

تمكنت سيارة شيري تيجو موديل 2009 من قطع مسافة 750 ألف/كم، وبها محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيري تيجو موديل 2009

تأتى سيارة شيري تيجو موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بيجو 307 موديل 2004

تباع سيارة بيجو 307 موديل 2004 باللون الفضي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 383 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بيجو 307 موديل 2004

تتوافر سيارة بيجو 307 موديل 2004 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 330 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .