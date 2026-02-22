تبدأ من 800 ألف جنيه ..سيارات جديدة 2026 في السوق المحلي

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ديبال جي 318، وبى واى دى سيلايون 6، وشانجان سى اس 75 بلس، وبايك X3، وجيلي جى اكس ٣ برو .

بايك X3 موديل 2026

تحصل سيارة بايك X3 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 146 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتومالتيك .

تباع سيارة بايك X3 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 859 ألف جنيه .

شانجان سى اس 75 بلس موديل 2026

تستمد سيارة شانجان سى اس 75 بلس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، وبها خزان وقود سعة 58 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شانجان سى اس 75 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان سى اس 75 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026

قوة سيارة بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026 تصل إلي 260 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 549 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 749 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 949 ألف جنيه .

ديبال جي 318 موديل 2026

عزم دوران سيارة ديبال جي 318 موديل 2026 يصل إلي 575 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 316 حصان، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة ديبال جي 318 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ديبال جي 318 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 950 ألف جنيه .

جيلي سيتى راى موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 يصل إلي 51 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 172 حصان، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 249 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 329 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 339 ألف جنيه .