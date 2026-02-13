قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسكان توجه تحذيرا عاجلا لأصحاب شقق سكن لكل المصريين 7.. ما القصة؟
ترامب يحذر: فشل المفاوضات النووية يعني "يوما عصيبا" لإيران
مصطفى بكري: أقول الحقيقة ولا أُرضي أحدا.. وأدعم المعارضة الوطنية البناءة
يوتيوب يطلق تطبيقًا رسميًا لنظارة Apple Vision Pro بعد انتظار سنتين
خلال لقاء رضا بهلوي.. زيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات ضد إيران
كم مرة صام النبي شهر رمضان؟.. تعرف على الإجابة الصحيحة
النيابة العامة تأمر بحبس متهمة لنشر فيديو بإدعاء محاولة اختطاف من مجهول
فضيحة مدوية.. صاحب شركة إنتاج فني متهم باستغلال الصغار والشباب
أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين
نقيب الصحفيين عن واقعة شاب بنها: حماية الضحايا مسئولية الصحافة وليس إعادة إنتاج العنف
نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية
البنك المركزي: تراجع التضخم إلى 7% خلال الربع الأخير من العام الحالي..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيراري تكشف عن أولى ملامح مقصورة سيارتها الكهربائية بالكامل

مقصورة فيراري لوتشي
مقصورة فيراري لوتشي
صبري طلبه

كشفت فيراري الإيطالية عن تفاصيل أولية لسيارتها الكهربائية الأولى، والتي ستُطرح تحت اسم لوتشي، في خطوة تمثل بداية تحول جذري للعلامة نحو الطاقة الكهربائية.

يأتي هذا الكشف في وقت يسعى فيه صانع السيارات الإيطالي لتجديد حضوره في فئة السيارات الكهربائية الفاخرة، مع الحفاظ على الهوية المميزة التي جعلت من فيراري رمزًا للأداء والسرعة العالية. 

مقصورة فيراري لوتشي

وتوحي المعطيات الأولية بأن لوتشي لن تكون مجرد سيارة كهربائية، بل تجربة متكاملة تجمع بين التراث الرياضي والعصري في آن واحد.

فيراري لوتشي والتصميم الداخلي

يظهر التصميم الداخلي للسيارة لوتشي التحول الواضح في فلسفة فيراري التقليدية، التي اعتاد عليها عشاق العلامة من خلال المقصورات المزدحمة بالمفاتيح واللوحات المعقدة، فالتركيز هنا على الوضوح مع أسطح ناعمة وانسيابية.

مقصورة فيراري لوتشي

وإذا تطابق النموذج الإنتاجي مع النسخة الأولية، فإن لوتشي قد تعيد تعريف تجربة القيادة الكهربائية، حيث لن يقتصر الاهتمام على الأداء والسرعة، بل سيمتد ليشمل الراحة وجودة التفاعل مع المقصورة والتقنيات المدمجة فيها.

وتقدم لوتشي الكهربائية تجربة فاخرة مستوحاة من أسلوب التصميم التكنولوجي العصري، حيث تتكامل المواد المتميزة مثل الألومنيوم والزجاج مع خطوط بسيطة وأسطح هادئة. 

سيارة تجمع بين التراث والأداء الكهربائي

تؤكد لوتشي التزام فيراري بتقديم سيارات تجمع بين الأداء المتميز والترفيه الفاخر داخل المقصورة، فالتركيز ليس على السرعة وحدها، بل على تجربة القيادة الشاملة التي تشمل التفاعل مع الأنظمة الرقمية، ونوعية المواد، والراحة، ومستوى الابتكار التكنولوجي.

وبذلك، تصبح لوتشي بمثابة تجسيد لرؤية جديدة في صناعة السيارات الفاخرة الكهربائية، تجمع بين الأداء التقليدي لفيراري والأسلوب العصري لمستقبل السيارات الكهربائية.

مقصورة فيراري لوتشي

وتعيد فيراري وضع نفسها على خريطة الابتكار في مجال السيارات الكهربائية الفاخرة، ما يفتح الباب أمام طرازات مستقبلية قد تجمع بين الديناميكية العالية والرفاهية والتكنولوجيا الحديثة، حيث تشير لوتشي أنها ليست مجرد سيارة جديدة، بل إعلان واضح عن انتقال فيراري إلى مرحلة جديدة من تاريخها، حيث يجتمع الأداء الرياضي الفاخر مع الطاقة النظيفة والتصميم العصري المبتكر.

فيراري لوتشي سيارة فيراري لوتشي سيارات فيراري فيراري لوتشي أحدث سيارات فيراري مقصورة فيراري لوتشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ترشيحاتنا

الطفل

أبويا وأمى بيشربو مخدرات فى البيت.. القبض على والدى الطـ.ـفل صاحب الفيديو المنتشر

شادي محمد

بلاغ من شادي محمد ضد صفحات سوشيال كاذبة

المتهمين

أسلحة وألعاب نارية.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الجيزة.. فيديو

بالصور

معلومات لا تعرفها عن التهاب الأمعاء .. أكثر من مجرد “مشاكل هضمية”

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية

إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

لتجنب المخاطر الصحية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج أثناء العاصفة الترابية

أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية

5 فواكه مخللة هتضيف طعم ما يتنسيش على سفرة رمضان.. مش بس خيار ولفت

مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد