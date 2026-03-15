حملة جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» تتصدّر منصات التواصل الاجتماعي بـ20 مليون مشاهدة خلال ساعات

خلال ساعات قليلة، نجحت الحملة الدعائية الجديدة لـجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تصدر منصات التواصل الاجتماعي، محققة أكثر من 20 مليون مشاهدة وتفاعل.

وتميز الإعلان بظهور استثنائي لنخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب، في رسالة مباشرة تعكس الثقة الكاملة التي يوليها أقطاب الاستثمار للجهاز كمنظومة متكاملة للتنمية، وقدرته على صياغة مستقبل جديد للإنتاج في مصر عبر القطاعات التنموية المختلفة، بما في ذلك الزراعة والصناعة والسياحة والبنية التحتية.

ويجسد الإعلان، الذي تضمن مشاركة غنائية للفنانة آمال ماهر وأداءً وطنيًا مميزًا تحت شعار: "بنجدد، بنزرع، بننمي، بنصدر، بنوظف.. قادرين نسيب علامات"، عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص كركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد.

كما تعكس المشاهد الميدانية للمستثمرين في بيئات عملهم المختلفة حقيقة الإنجازات على الأرض، مما يعزز رؤية الجهاز في توطين الاستثمارات الكبرى وتحويلها إلى قوة دفع حقيقية للتصدير والتوظيف وتحقيق النمو المستدام بما يخدم تطلعات الدولة المصرية.