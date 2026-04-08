أحمد موسى: إيران عدو وإسرائيل عدو .. ‏حفظ الله بلادنا العربية

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تجاوزات النظام الإيراني على مدار السنوات الأخيرة.

وكتب أحمد موسى عبر إكس: "‏حتى لا ننسى ‏هل تعلم أن النظام الإيرانى وصل لنسبة 60% تخصيب لليورانيوم على مدار 10 سنوات باستخدام 50 ألف جهاز طرد مركزي وباستطاعته الوصول لنسبة 90% من خلال عدة مئات فقط من أجهزة الطرد المركزي لصنع القنبلة النووية".

وتابع: “هل تعلم النظام الإيرانى استهدف صناعة القنبلة النووية ليس لاستخدامها ضد إسرائيل بل لابتزاز وإرهاب الدول العربية”.

وأضاف: “هل تعلم أن النظام الإيرانى أطلق 75% من الصواريخ والمسيرات على الدول العربية الشقيقة وباقى ال 25% أطلقها على إسرائيل. هل تعلم أن شعاراتهم منذ ثورة الخومينى الموت لأمريكا والموت لإسرائيل كلها شعارات جوفاء وكاذبة وغير حقيقية”.

واستطرد: “هل تعلم أن النظام الإيرانى يواصل شن عدوانه الإرهابى الغادر والجبان ضد دولنا العربية الشقيقة ويستهدف بنيتها التحتية والبترولية والاقتصادية والسياحية والمصانع والمرافق المهمة”.

واختتم: “نظام الملالى الإيرانى ينفذ هجمات إرهابية ضد الأشقاء فى السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان وكذلك الأردن والعراق، نظام الملالى لابد من محاسبته على جرائمه وعدوانه ضد دولنا العربية الشقيقة نقولها جميعا بصوت واحد إيران عدو وإسرائيل عدو ‏حفظ الله بلادنا العربية من شر الملالى وشر الصهاينة” .