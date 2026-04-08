شريف الشعشاعي: أحلم بتجسيد شخصية «الشاب الشعبي» بصورة صادقة وقريبة من الناس | خاص

في لقاءٍ خاص، أعرب الفنان شريف الشعشاعي عن طموحه الكبير في تقديم أدوار تعبر عن واقع الشارع المصري، مؤكدًا أنه يتمنى تجسيد شخصية “الشاب الشعبي” بشكل صادق وقريب من الجمهور.

وأوضح الشعشاعي أن هذه النوعية من الأدوار تحمل في طياتها الكثير من التفاصيل الإنسانية التي تستحق تسليط الضوء عليها، مشيرًا إلى أن الشاب الشعبي ليس مجرد قالب تقليدي، بل هو نموذج مليء بالتحديات والطموحات والصراعات اليومية. وأضاف أن تقديم هذه الشخصية يتطلب دراسة عميقة واحتكاكًا حقيقيًا بالواقع، حتى يخرج العمل بصورة صادقة ومؤثرة.

ويُعد شريف الشعشاعي من الوجوه الشابة الطموحة التي تسعى إلى حجز مكانة مميزة في الساحة الفنية، من خلال تقديم أعمال تحمل طابعًا واقعيًا وأداءً صادقًا.