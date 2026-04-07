دينيس غرب 1.. أحمد موسى: الكشف البترولي الجديد أغلى من الذهب

علق الإعلامي أحمد موسى، على الاكتشاف البترولي الجديد في مصر والذي يعرف ب دينيس غرب 1، مشيرا إلى أن هذا الخبر فرح الجميع بقوة في ظل الظروف الحالية.

واضاف أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء، هذا الخبر الاهم على الإطلاق واكتشاف حقل جديد، متابعا أن هذا اكتشاف بترولي باحتياطات تقدر بتريلوني.

وتابع أن شركه ايني الايطالية تكتشف حقلا للغاز قبالة سواحل مصر باحتياطات تقدر بتريلوني قدم مكعب وسط احتفاء عالمي واهتمام بالخبر

وأكمل أن مصر مركز إقليمي للطاقة واكتشاف انهاردة يساوي ذهب واغلى كمان من الذهب.