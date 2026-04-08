أحمد موسى: ربنا كرمنا واكتشفنا حقل غاز في منطقة التمساح وفيه ناس زعلانة.. البيت الأبيض: ترامب تلقى مقترح باكستان حول إيران وسيصدر ردا لاحقا| أخبار التوك شو

البترول: الاكتشاف الجديد من أهم الاكتشافات البترولية في مصر.. وسيدخل مرحلة الإنتاج قريبا

أكد المهندس محمود ناجي، وكيل وزارة البترول، والمتحدث الرسمي، أن الكشف الجديد “دينيس غرب”، يضم احتياطات قدرها 2 تريليون قدم مكعب و130 مليون برميل متكثفات



رابطة تجار السيارات: إقبال كبير على شراء السيارات في مصر رغم ارتفاع الأسعار

أكد أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أنه هناك زيادة كبيرة في أسعار البترول عالميا بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط .



مصطفى بكري: تحركات مصرية مكثفة لوقف الحرب الإيرانية الأمريكية الحالية

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود جهودًا دبلوماسية مكثفة للتشاور مع مختلف الأطراف بهدف وقف الحرب الحالية، مشيرًا إلى أن مصر أجرت اتصالات واسعة ولم تدخر جهدًا للوصول إلى حل وسط يحمي استقرار المنطقة ويجنب الاقتصاد العالمي خطر الانهيار.



البيت الأبيض: ترامب تلقى مقترح باكستان حول إيران وسيصدر ردا لاحقا

أكد البيت الأبيض، أن ترامب تلقى مقترح باكستان حول إيران وسيصدر ردا لاحقا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



السفير حسام زكي: القوة العربية المشتركة توقفت لأسباب سياسية

أكد السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، أن في عام 2015 تم الحديث عن قوة عربية مشتركة وهو مقترح من مصر وتم البحث على مستوى اركان الجيوش العربية.



أحمد موسى : سعر كيلو الجرجير في بلجيكا يصل إلى 40 يورو

أكد أحمد موسى أن سعر كيلو الجرجير في بلجيكا يصل إلى نحو 40 يورو، قائلًا: 'مفيش حد بيشتري بالرابطة هناك، بيشتروا بالكيلو والجرامات، والعالم كله في كارثة'.



أحمد موسى: ربنا كرمنا واكتشفنا حقل غاز في منطقة التمساح وفيه ناس زعلانة

أكد أحمد موسى أن هناك 6 ساعات على انتهاء المهلة المحددة من ترامب بشأن ضرب إيران، وهذا الكلام في منتهى الخطورة، موضحًا أن رئيس أكبر دولة في العالم يتحدث عن تدمير الحضارات ولا تعنيه الدول.



إيران تهدد بقطع كابلات الإنترنت البحرية بمضيق هرمز

كشف وليد حجاج خبير أمن المعلومات، تداعيات تهديد إيران بقطع كابلات الإنترنت البحرية تحت مضيق هرمز حال استهداف امريكا لمنشآت الطاقة الإيرانية .



أبو الغيط: نأسف لعرقلة قرار مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في هرمز

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، أن إغلاق إيران لمضيق هرمز يعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين.



مندوب أمريكا بمجلس الأمن: إيران تزرع الألغام وتطلق النار على السفن في مضيق هرمز

أكد مندوب أمريكا لدى مجلس الأمن، أن الولايات المتحدة تقف بجانب دول الخليج، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.