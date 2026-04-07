البيت الأبيض: ترامب تلقى مقترح باكستان حول إيران وسيصدر ردا لاحقا

أكد البيت الأبيض، أن ترامب تلقى مقترح باكستان حول إيران وسيصدر ردا لاحقا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أفاد مسؤول إيراني، في تصريحات لوكالة "رويترز"، بأن قنوات التواصل غير المباشر بين إيران والولايات المتحدة لا تزال مفتوحة، مشيراً إلى استمرار تبادل الرسائل بين الجانبين عبر وسطاء إقليميين ودوليين، في ظل التوترات القائمة بين البلدين.

وأوضح المسؤول أن هذه الاتصالات تأتي في إطار مساعٍ لاحتواء التصعيد وبحث ملفات عالقة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الرسائل أو القضايا التي يتم تناولها.

في سياق متصل، أعلن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يتجه إلى طهران، لإجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.