كامالا هاريس : ترامب يشعل حربا كارثية بلا خطة .. والشعب الأمريكي يرفض تهوره

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكية السابقة ومرشحة الرئاسة ان الرئيس الأمريكي ترامب يهدد بارتكاب جرائم حرب ومسح "حضارة بأكملها" كل ذلك لأنه أشعل حربًا كارثية من بناته ولم يكن لديه أي خطة أو استراتيجية لإنهائها.

واضافت هاريس عبر حسابها علي "إكس" هذا أمر مروع، والشعب الأمريكي لا يوافق على ذلك تهور ترامب يعرض أفراد قواتنا الشجعان للخطر بلا داعٍ، ويدمر مكانة أمريكا العالمية، ويزيد من صعوبة المعيشة على الشعب الأمريكي.

وتابعت يجب علينا جميعًا الوقوف ضد هذا ومعارضة تمويل هذه الحرب غير القانونية التي أُختيرت بلا سبب.

مهلة ترامب

ودخلت مهلة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لإيران، ساعاتها الحاسمة، وسط غارات عنيفة الثلاثاء في مناطق متفرقة بإيران، استهدفت جسورا ومنشآت للبنية التحتية.

تهديد جديد لترامب

وكتب ترامب قبل ساعة اليوم على موقع «تروث ميديا»: «ستموت حضارة بأكملها الليلة، ولن تعود أبدًا. لا أريد ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث، مع ذلك، الآن وقد تحقق التغيير الجذري والشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة، أكثر ذكاءً، وأقل تطرفًا، فربما يحدث شيء رائع ثوري، من يدري؟ سنعرف ذلك الليلة، في واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد. 47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيرًا. بارك الله شعب إيران العظيم"