تعرّضت لخيانات كثيرة| نرمين الفقي: لا أقبل أن أكون زوجة ثانية.. وهذه مواصفات الرجل الذي أتمناه

كشفت الفنانة نرمين الفقي أنها لا تقبل أن تكون زوجة ثانية على الإطلاق، كما تحدّثت عن سبب عدم زواجها حتى الآن ومواصفات الشخص الذي تتمناه.

وقالت نرمين الفقي، خلال استضافتها في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON: «لو متجوزة أرفض أن زوجي يتزوج عليا، لأنني في حياتي، لما كنت أرفض أي عريس متزوج، كنت أقول إنني مش هخرب بيت واحدة ومش هحط نفسي في الموقف ده، فبالتالي مش هقبل ده على نفسي».

وعن سبب عدم زواجها حتى الآن، أوضحت: «قسمة ونصيب، وفي حاجات كتير في الحياة ممكن الواحد يقع فيها.. ممكن يجلي راجل مرتبط أو متزوج وبرفض تمامًا لأني مش خرابة بيوت، وممكن البيت نفسه يكون فيه مشاكل، لكن عقلي الباطن هيخليني أحس أن فيه ست ممكن تتوجع أو تتألم بسببي. وممكن راجل يتقدم لي وهو منفصل وأنا معرفش إنه منفصل، فممكن أبعد عنه وأنا معرفش».

وأضافت عن مواصفات الشخص الذي تتمناه: «أنا محتاجة راجل بمعنى الكلمة، يعني أخلع رداء الرجولة اللي أنا بحاول أبينه قدام الناس، وأبقى مجرد امرأة، مش راجل غير حقيقي مش هو اللي أعتمد عليه، لأن الشخص لما يقعد فترة كبيرة من غير جواز بيكون معتمد على نفسه في حاجات كتير».

وأكملت: «مش معنى كده إني عاوزة راجل ما حصلش، مفيش حاجة اسمها كده، لكن راجل بمعنى الكلمة يتحمل المسؤولية، فالموضوع مش سهل».

في سياق آخر، أكدت نرمين الفقي أنها لا تحب الانتقام، عكس شخصية فايقة في مسلسل أولاد الراعي، قائلة: «لو مكان فايقة مش هنتقم، أنا مش بتاعة انتقام، ولما حد بيضاعف علينا بننسحب من سكات لأني مش من الناس اللي بتتخانق».

وعن تعرضها لخيانات من قبل، قالت: «أكيد مش شرط الخيانة تكون من راجل، ممكن من ست، وبتقابل خيانات كتير بداية من الناس اللي بتشتغل معاك، وأنا في المواقف دي بنسحب تمامًا».

وأشادت نرمين الفقي بسيناريو العمل وتفاصيل شخصيتها، مشيرة إلى أن شخصية فايقة رغم شرها، إلا أن لديها دافعًا كبيرًا، موضحة: «فايقة كان عندها دافع حتى لو إحنا مش راضيين عنه، وعملت كده وعندها أسبابها، والأم الطبيعية بتكون شرسة لو حد جه على عيالها».