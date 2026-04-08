دعاء الصباح مكتوب كامل.. أفضل أذكار الصباح للرزق والتوفيق وراحة القلب
سعر العملات العربية في البنك الأهلي الآن
أذكار بعد صلاة الفجر حتى الشروق .. امسح ذنوبك في دقائق معدودة
تناقض مُفاجئ .. مكتب نتنياهو ينفي شمول لبنان في وقف إطلاق النار مع إيران
الموت لأمريكا وإسرائيل والمُساومين.. مظاهرات في طهران بعد وقف إطلاق النار | شاهد
اكتشاف ضخم في البحر المتوسط| 2 تريليون قدم مكعب من الغاز تفتح آفاقًا واسعة للاقتصاد المصري.. وخبير يكشف المكاسب
الزمالك يطلق «تطبيق الجماهير» خلال ساعات .. ومزايا حصرية تنتظر المُشجعين
هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. الحكم الشرعي الكامل
وسيط بين الأطراف.. خبير: باكستان تُعد دولة مقبولة لدى عدة أطراف نظرًا لعلاقاتها الجيدة والمُتشعبة
آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم
ترامب: الاتفاق مع إيران انتصار كامل ومطلق للولايات المتحدة
تعرّضت لخيانات كثيرة| نرمين الفقي: لا أقبل أن أكون زوجة ثانية.. وهذه مواصفات الرجل الذي أتمناه

هاجر ابراهيم

كشفت الفنانة نرمين الفقي أنها لا تقبل أن تكون زوجة ثانية على الإطلاق، كما تحدّثت عن سبب عدم زواجها حتى الآن ومواصفات الشخص الذي تتمناه.

وقالت نرمين الفقي، خلال استضافتها في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON: «لو متجوزة أرفض أن زوجي يتزوج عليا، لأنني في حياتي، لما كنت أرفض أي عريس متزوج، كنت أقول إنني مش هخرب بيت واحدة ومش هحط نفسي في الموقف ده، فبالتالي مش هقبل ده على نفسي».

وعن سبب عدم زواجها حتى الآن، أوضحت: «قسمة ونصيب، وفي حاجات كتير في الحياة ممكن الواحد يقع فيها.. ممكن يجلي راجل مرتبط أو متزوج وبرفض تمامًا لأني مش خرابة بيوت، وممكن البيت نفسه يكون فيه مشاكل، لكن عقلي الباطن هيخليني أحس أن فيه ست ممكن تتوجع أو تتألم بسببي. وممكن راجل يتقدم لي وهو منفصل وأنا معرفش إنه منفصل، فممكن أبعد عنه وأنا معرفش».

وأضافت عن مواصفات الشخص الذي تتمناه: «أنا محتاجة راجل بمعنى الكلمة، يعني أخلع رداء الرجولة اللي أنا بحاول أبينه قدام الناس، وأبقى مجرد امرأة، مش راجل غير حقيقي مش هو اللي أعتمد عليه، لأن الشخص لما يقعد فترة كبيرة من غير جواز بيكون معتمد على نفسه في حاجات كتير».

وأكملت: «مش معنى كده إني عاوزة راجل ما حصلش، مفيش حاجة اسمها كده، لكن راجل بمعنى الكلمة يتحمل المسؤولية، فالموضوع مش سهل».

في سياق آخر، أكدت نرمين الفقي أنها لا تحب الانتقام، عكس شخصية فايقة في مسلسل أولاد الراعي، قائلة: «لو مكان فايقة مش هنتقم، أنا مش بتاعة انتقام، ولما حد بيضاعف علينا بننسحب من سكات لأني مش من الناس اللي بتتخانق».

وعن تعرضها لخيانات من قبل، قالت: «أكيد مش شرط الخيانة تكون من راجل، ممكن من ست، وبتقابل خيانات كتير بداية من الناس اللي بتشتغل معاك، وأنا في المواقف دي بنسحب تمامًا».

وأشادت نرمين الفقي بسيناريو العمل وتفاصيل شخصيتها، مشيرة إلى أن شخصية فايقة رغم شرها، إلا أن لديها دافعًا كبيرًا، موضحة: «فايقة كان عندها دافع حتى لو إحنا مش راضيين عنه، وعملت كده وعندها أسبابها، والأم الطبيعية بتكون شرسة لو حد جه على عيالها».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

سعر الدولار في مصر الآن

آخر تحديثات .. سعر الدولار في مصر الآن

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الارصاد

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدا.. أمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

محمد الشناوي

طرد محمد الشناوي بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا .. ما السبب

لقطة ضربة الجزاء

خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

ما ضوابط الاختلاط في العمل الشبابي؟.. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ خالد الجندي

كيف تتفنن في التماس العذر للآخرين وتحقق النضج الإنساني؟.. خالد الجندي يوضح

المؤتمر الدولي العاشر لكلية العلوم للبنين بالقاهرة جامعة الأزهر

ننشر توصيات المؤتمر الدولي العاشر لكلية العلوم للبنين بالقاهرة جامعة الأزهر

بالصور

5 بذور تساعد على خفض سكر الدم طبيعيًا .. نتائج فعّالة

طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم .. بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت

طريقة عمل سلطة الرنجة.. طعم مميز وسهل التحضير

بعد وفاة الأمير فيليب به.. نصائح لكشف عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

كلمة السر شابوه

كلمة السر شابوه.. فنان يكشف سر العبارة الشهيرة وسبب غيابه ويفتح كواليس عمله الجديد

مصطفى شعبان

بعد 15 عاما.. حقيقة عودة مصطفى شعبان لـ الزوجة الرابعة 2 في رمضان 2027

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

