نرمين الفقي تكشف سر شبابها الدائم: مش بفيلر ولا بوتوكس

كشفت الفنانة نرمين الفقي عن أبرز أسرار حفاظها على مظهرها الشبابي، إلى جانب حديثها عن جوانب من حياتها الشخصية، وذلك خلال استضافتها في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة ON.

وخلال اللقاء، وجّه الإعلامي أحمد سالم سؤالًا لها حول سر احتفاظها بإطلالة شابة رغم مرور السنوات، لترد بأسلوب طريف مؤكدة أنها لا تعارض اللجوء إلى عمليات التجميل مثل “الفيلر” و”البوتكس”، لكنها لم تعتمد عليها حتى الآن. وأوضحت أن سر مظهرها يعود إلى اتباع نمط حياة صحي، وحرصها على ممارسة الرياضة بانتظام، فضلًا عن دور العوامل الوراثية والالتزام بالنوم المبكر.

وفي سياق آخر، تطرقت نرمين الفقي إلى بداياتها الفنية، مشيرة إلى أن استخدام المكياج كان أكثر كثافة في الماضي بسبب محدودية تقنيات التصوير، ما كان يمنح الملامح مظهرًا أكبر سنًا، لافتة إلى أنها حرصت لاحقًا على تقليل استخدامه بعد إدراك تأثيره.

وعن حياتها الشخصية، أوضحت أن الزواج بالنسبة لها “قسمة ونصيب”، مؤكدة أنها ترفض الارتباط برجل متزوج أو الدخول في علاقات غير واضحة. كما شددت على أنها تبحث عن شريك حياة يتحلى بالمسؤولية ويمكن الاعتماد عليه، مشيرة إلى أن التروي في اتخاذ قرار الزواج هو الخيار الأنسب لضمان علاقة مستقرة وناجحة.