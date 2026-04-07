خبير: ترامب يسعى للخروج منتصرا من مواجهة إيران وتصعيد محتمل يهدد منشآت الطاقة

قال محمد العالم، المتخصص في الشأن الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يسعى للخروج من الحرب مع إيران بشكل يظهره منتصرًا، دون الوصول إلى استسلام كامل لطهران، من خلال الحصول على تنازلات تقلل الضغوط السياسية حال قرر الانسحاب، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وأضاف العالم خلال مداخلته عبر تطبيق زووم من واشنطن ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن تصريحات ترامب حول استهداف منشآت الطاقة والبنية الأساسية في إيران تشير إلى نية لإحداث تأثير واسع على الداخل الإيراني، قد يؤدي إلى شلل جزئي في الخدمات الأساسية.

وأشار العالم إلى أن رفض إيران للشروط الأخيرة المطروحة يجعل المشهد مفتوحًا أمام مزيد من التصعيد العسكري، مؤكّدًا أن الأطراف المعنية تترقب الضربة المقبلة في ظل استمرار التوتر وعدم التوصل إلى اتفاق.