بابا الفاتيكان: التهديدات الموجهة للشعب الإيراني غير مقبولة

أكد البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان، رفضه القاطع للتهديدات الموجهة ضد الشعب الإيراني، مشددًا على أنها «غير مقبولة»، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح بابا الفاتيكان أن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية تمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي، داعيا إلى ضرورة حماية المدنيين وتجنب أي أعمال تصعيد قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع.

ودعا البابا شعوب العالم إلى التواصل مع ممثليهم السياسيين، وحثهم على العمل من أجل إحلال السلام، مؤكدًا أهمية الحوار كسبيل أساسي لحل النزاعات بدلًا من اللجوء إلى العنف.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تحذيرات دولية متزايدة من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، خاصة مع تصاعد حدة التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يثير مخاوف من اندلاع مواجهة أوسع.